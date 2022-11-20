Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki operasyonuna HDP'den ilk tepki geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından Suriye'nin kuzeyindeki YPG unsurlarına yönelik hava harekatı başlatıldı.
TSK'nın operasyonuna HDP'den de ilk tepki gecikmedi. HDP'nin Avrupa Temsilciliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan YPG terör örgütüne yönelik başlattığı operasyon sonrası harekatın durdurulması çağrısında bulundu.
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