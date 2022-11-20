Meral Akşener'den hava harekatına destek: Askerimizin ayağına taş değmesin - Son Dakika
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Meral Akşener'den hava harekatına destek: Askerimizin ayağına taş değmesin

20.11.2022 12:27

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile ilgili konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Askerlerimizin ayağına taş değmesin. Zorlu bir süreçtir, Allah kolaylık kılsın" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece İstiklal Caddesi'ndeki hain bombalı terör saldırısının intikamı için Suriye ve Irak'ın kuzeyinde çeşitli hedeflere gerçekleştirdiği hava harekatına ilişkin konuştu.

"ZORLU BİR SÜREÇTİR"

İstanbul Miniatürk'de Emekli, Çalışan ve Atanamayan Öğretmenler Buluşması'nda konuşan Akşener, operasyonla ilgili olarak "Gece geç saatlerde başlayan sınır ötesi harekât için Türk ordusuna başarılar diliyorum. Askerlerimizin ayağına taş değmesin. İnşallah her şey bizim öngördüğümüz gibi milletimizin hissiyatına uygun olarak gelişir. Zorlu bir süreçtir, Allah kolaylık kılsın" ifadelerini kullandı.

OPERASYONUN ADI PENÇE KILIÇ HAVA HAREKATI

Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: PKK/KCK/ YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI icra edilmiştir."

BAKAN AKAR OPERASYONU BİZZAT YÖNETTİ

Operasyonu beraberindeki TSK komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden yöneten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depolar büyük bir başarıyla tahrip edildi. Bunları yakından takip ettik. Terör örgütünün sözde karargahları da tam isabetle vuruldu, tahrip edildi. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pençesi bir kez daha teröristlerin tepesindeydi. 40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmakta azimli, kararlı ve buna muktediriz. Şehitlerimizin, masum insanların kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız! Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kast edenlerden yaptıklarının hesabını bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz." dedi.

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Meral Akşener, İYİ Parti, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meral Akşener'den hava harekatına destek: Askerimizin ayağına taş değmesin - Son Dakika


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