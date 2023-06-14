TSK, üs bölgelerine saldıran terör örgütünün üzerine karabasan misali çöktü: 41 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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TSK, üs bölgelerine saldıran terör örgütünün üzerine karabasan misali çöktü: 41 terörist etkisiz hale getirildi

14.06.2023 11:17

Terör örgütü PKK/YPG'nin, 11 Mayıs'ta Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik saldırısına verilen karşılıkta 41 terörist daha etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Üs bölgelerimize saldıran terör örgütü PKK/YPG'den hesap sormaya devam ediyoruz. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Mehmetçik, terör örgütü PKK/ YPG'nin 11 Mayıs günü Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine düzenlediği hain saldırılara karşılık vermeye devam ediyor.

"41 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurduğunu, 41 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

MSB'den yapılan paylaşımda; "Üs bölgelerimize saldıran terör örgütü PKK/YPG'den hesap sormaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz" ifadeleri yer aldı.

Üs bölgelerimize saldıran terör örgütüne ağır darbe: 41 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLAR (1)
  • sait acar: Bu imhaları hiç görmeyecekmiyiz..görelim ki ohhhhh çekelim. Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
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