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Türk silahlı kuvvetleri terör örgütüne ağır darbe vurdu - Son Dakika

Türk silahlı kuvvetleri terör örgütüne ağır darbe vurdu

18.12.2021 15:32

Siirt'tin Eruh ilçesi kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik Jandarma, İHA/SİHA ve Hava Kuvvetleri desteklioperasyon düzenlenmişti.

Siirt'tin Eruh ilçesi kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik Jandarma, İHA/ SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli

operasyon düzenlenmişti..

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin TL'ye kadar ödülle gri kategoride yer alan ve İnterpol tarafından kırmızı

bültenle aranan Herdem Amed kod adlı Veysel Akkuş adındaki terörist olduğu tespit edildi..

efekt..

Veysel Akkuş'un 2004 yılından beri terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü,

yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok alanda sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu, geçmiş yıllarda Diyarbakır ve Erzurum bölgelerinde meydana gelen birçok terör saldırısının faili olduğu belirtildi..

Türk silahlı kuvvetleri terör örgütüne ağır darbe vurdu
Türk silahlı kuvvetleri terör örgütüne ağır darbe vurdu
Türk silahlı kuvvetleri terör örgütüne ağır darbe vurdu
Türk silahlı kuvvetleri terör örgütüne ağır darbe vurdu

İhlas Haber Ajansı, Jandarma, Terör, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk silahlı kuvvetleri terör örgütüne ağır darbe vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk silahlı kuvvetleri terör örgütüne ağır darbe vurdu - Son Dakika
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