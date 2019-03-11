Son Dakika Haberleri: Türk Silahlı Kuvvetleri Teröristlere Göz Açtırmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Teröristlere Göz Açtırmıyor

44 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Teröristlere Göz Açtırmıyor, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:32 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel
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