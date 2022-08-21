TEL ABYAD - Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerinin de kahramanı - Son Dakika
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TEL ABYAD - Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerinin de kahramanı

21.08.2022 12:11

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgüt YPG/PKK'dan arındırılan bölgede sivillerin yaşam koşullarını normale döndürmek amacıyla insani yardım faaliyetleri yürütüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgüt YPG/ PKK'dan arındırılan bölgede sivillerin yaşam koşullarını normale döndürmek amacıyla insani yardım faaliyetleri yürütüyor.

Suriye'de terör örgütünden temizlenen bölgelerde güvenli ortamı sağlayan TSK, aynı zamanda eğitim, sağlık ve temel gıda malzemeleri gibi birçok konuda yardım çalışmaları yapıyor.

Mehmetçik, Tel Abyad'ın güneyindeki El Humeyra köyünde ihtiyaç sahibi 50 aileyi tespit ederek sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Her ay ortalama 20-25 köyde bu yardım faaliyetini düzenleyen Mehmetçik, kuraklığın vurduğu ve içme suyu kaynaklarına erişim konusunda zorluk yaşanan köylerde de her ay en az 60 ton su dağıtıyor.

Eğitime destek hamlesi

TSK, bölgede 11 okulun bakım-onarım çalışmasını yürüterek yüzlerce öğrencinin eğitime ulaşmasını sağladı.

Türk askerleri, Tel Abyad'ın El Humeyra köyündeki 45 öğrencinin bulunduğu ilkokulda oyuncak, kıyafet ve kırtasiye dağıtımı düzenledi. Ayrıca teröristlerin hasar verdiği 4 cami de onarım çalışlarının ardından ibadete açıldı.

Çocuklara çizgi film seyrettiren Mehmetçik, onlarla eğlenceli vakit geçirdi.

Mehmetçik 5 bin 500 kişiye mayın/EYP bilgilendirmesi yaptı

Bölgede görevli Türk askeri, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen bölgede örgütün geride bıraktığı mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı bölge halkını bilinçlendiriyor.

Tel Abyad'daki köylerde düzenli olarak bilgilendirme programları gerçekleştiren TSK, güney kırsalındaki köylerde yaşayan 5 bin 500 kişiyi bu programlarla mayın/EYP konusunda bilgilendirdi.

Patlayıcılara karşı bilinçlendirme

Bu kasamda alanında uzman Türk askerleri, el-Humeyra köyündeki öğrenci ve öğretmenlere mayın veya EYP'lere karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

Humeyra köyündeki ilkokul öğretmeni Muhammed İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TSK'nın mayın/EYP bilgilendirmesinin öğretmenler için faydalı olduğunu söyledi.

Bilgilendirmenin hayat kurtarıcı olduğunu belirten İsa, TSK'ya yardımlarından dolayı teşekkür etti.

TSK'dan savaş mağdurlarına tıbbi destek

Mehmetçik, Tel Abyad ilçe merkezindeki hastanelere ulaşım konusunda zorluk yaşayan hasta, yaşlılara ve yeni doğan bebeklere sağlık taraması yapıyor.

TSK'nın mobil polikliniği, Her ay düzenli olarak, savaş mağdurlarına tıbbi destek hizmeti sağlıyor. Bu kapsamda iç savaş mağduru binlerce sivil sağlık hizmetinden faydalandı.

Tekerlekli sandalyesine kavuştu

Mehmetçik, savaş mağdurlarına da yaptığı yardımlarla umut veriyor.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin 2011 yılından başlattığı ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin yürüttüğü kampanya ile toplanan kapakların geri dönüşümü sayesinde elde edilen gelirle, engelliler için akülü ve manuel tekerlekli sandalye alınıyor.

Harekat bölgesinde gün boyu nöbet tutan Mehmetçik, Tel Abyadlı yürüme engelli Mahmut Casem'e tekerlekli sandalye almak için pet şişelerinin mavi kapaklarını üs bölgesinde topladı.

11. Komando Tugayında görev Türk askeri, topladıkları kapaklarla Tel Abyadlı yürüme engelli Mahmut Casem'e tekerlekli sandalye aldı.

Türkiye'den getiren tekerlekli sandalye Mahmut Cesem'e teslim edilirken, engelli Suriyeliye tugay doktoru tarafından da sağlık taraması yapıldı.

Mahmut Casem'in oğlu Mustafa Casem, 60 yaşındaki babasının felç geçirmesinden dolayı yürüme engeli olduğunu söyledi.

"Mehmetçiğin ne kadar yardımsever olduğu bildiğim için gidip kapılarını çaldım"

Tel Abyad'ın güneyindeki Kurumaz Annun köyünde yaşayan Casem, "Mehmetçiğin ne kadar yardım sever olduğunu bildiğim için gidip kapılarını çaldım. Babamın sağlık durumunu ve benim maddi imkansızlıklarımı anlattım. Yardım sözü verdiler." dedi

Tekerlekli sandalye temininin uzun süreceğini tahmin ettiğini anlatan Casem, "Bir hafta bile geçmeden sesime kulak verdiler. Açıkçası şaşırdım. Hızla tekerlekli sandalyeyi getirdiler." diye konuştu. Casem, TSK'nın yaptığı şefkat dolu yardımından dolayı dua edip, teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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