TEL ABYAD - Mehmetçik eli tetikte Barış Pınarı bölgesinde güvenliği tesis ediyor - Son Dakika
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TEL ABYAD - Mehmetçik eli tetikte Barış Pınarı bölgesinde güvenliği tesis ediyor

28.08.2022 11:59
TEL ABYAD - Mehmetçik eli tetikte Barış Pınarı bölgesinde güvenliği tesis ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlediği Tel Abyad ilçesinde yoğun önlemler alarak güveliği ve huzuru sağlıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlediği Tel Abyad ilçesinde yoğun önlemler alarak güveliği ve huzuru sağlıyor.

Mehmetçik, Fırat Nehri'nin doğusunda, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan ve 13 Ekim 2019'da terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardığı Tel Abyad ilçesinde görevini sürdürüyor.

Terör saldırılarına karşı ilçedeki sivillerin can güvenliğine öncelik veren TSK unsurları, ilçede kritik bölgelere kurduğu yol kontrol noktalarında eli tetikte nöbet bekliyor.

AA muhabirleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güven ve huzur ortamını sağlayan Mehmetçiğin Tel Abyad ilçe merkezinin giriş noktalarında uyguladığı yoğun önlemler ve denetimler ile komandoların zorlu eğitimlerini görüntüledi.

Tel Abyad'ın giriş ve çıkışlarında durdurulan araç ve siviller ilk olarak ruhsat ve kimlik taramasına tabi tutuluyor. Araçlar daha sonra TSK'nın bomba arama köpeği tarafından da didik didik aranıyor.

Şüpheli kişiler veya araçta patlayıcı tespit edilmesi durumda ilgili kolluk kuvvetleri ve bomba imha ekipleri devreye giriyor.

Komandolar eğitimlerle göreve hazırlanıyor

Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadelede sağladığı başarının önemli mimarlarından olan komandolar, dünya standartlarının üzerinde eğitim görüyor.

Tel Abyad ilçesinde komando eğitim yerleşkelerinden biri olan 11. Komando Tugayı'nın Özel Eğitim Merkezi'nde dağcılık, özel engel parkuru, keskin nişancı atış eğitimi ve tank avcılığı eğitimi veriliyor.

Suriye sahasında terör örgütlerine yönelik operasyonlarda büyük başarılan kazanan komandoların dayanıklılığını artırmaya yönelik eğitimlerde tahta perde iniş, koşu parkurları, mekik ve şınav alanları, engelli atlama yerleri, tırmanma ve sürünme faaliyetleri icra ediliyor.

Komando Dağcılık ve Özel Engel Parkuru, komando kolunun arazide karşılaşabileceği her türlü engele rağmen dağcılık teknikleriyle ilerleyebilmesini sağlıyor.

Sızma parkurunda gerçek mühimmatla eğitim

Spor alanındaki fiziki eğitimden sonra savaş sahasının gerçek koşullarını andıran sızma parkuru eğitimi başlıyor.

Burada muharebe sahasının gerçek şartlarını canlandırmak için komandolar, gerçek mühimmat, yoğun dumanlı sis bombası ile el yapımı patlayıcı kullanıyor.

Keskin nişancı eğitimi

Yerli ve milli keskin nişancı silah ve mühimmatlarının kullanıldığı eğitimlerde keskin nişancı timleri, 600, 800, 1000 ve 1200 metre mesafede bulunan hedefleri imha ediyor.

Tank avcılık eğitimi

Türk komandolar için saha koşullarından dolayı en zorlu alanlardan biri olan tank avcılığı eğitimi de veriliyor.

Yüksek kondisyon ve dayanaklığa sahip olan komandolara, muharebe sahasında tespit edilen "düşman tankın" imhası için sahada mevzilenme ile tank mürettebatının esir alınması ve harp esirlerine karşı yapılacak işlemler öğretiliyor.

Eğitimlerini tamamlayan komando kolu, kumanda tugayı üs bölgesinde komando andı içiyor.

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Kaynak: AA

Barış Pınarı Harekatı, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEL ABYAD - Mehmetçik eli tetikte Barış Pınarı bölgesinde güvenliği tesis ediyor - Son Dakika

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