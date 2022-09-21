Mehmetçik Vakfı, Zeki Müren'i Bodrum ve Bursa'da düzenlenecek etkinliklerle anacak - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmetçik Vakfı, Zeki Müren'i Bodrum ve Bursa'da düzenlenecek etkinliklerle anacak

21.09.2022 20:56
Mehmetçik Vakfı, Zeki Müren'i Bodrum ve Bursa'da düzenlenecek etkinliklerle anacak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, sanatçı Zeki Müren'i vefatının 26'ncı yılında Bodrum ve Bursa'da düzenleyeceği etkinliklerle anacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, sanatçı Zeki Müren'i vefatının 26'ncı yılında Bodrum ve Bursa'da düzenleyeceği etkinliklerle anacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, tüm mal varlığını TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfına (TEV) bağışlayan Zeki Müren için vefatının 26. yılı olan 24 Eylül'de çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek.

Bu kapsamda 24 Eylül'de sanatçının Bodrum'daki evinde halka açık mevlit okutulacak ve Antik Tiyatro'da konser düzenlenecek. Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde Antik Tiyatro'da gerçekleştirilecek anma konserinde C-Majör İş'ten Sesler Korosu, klasik Türk müziğinin usta isimlerinden Melihat Gülses ve Çetin Körükçü sahne alacak. Gecenin sunuculuğunu ise sinema ve tiyatro oyuncusu Tarık Pabuçcuoğlu üstlenecek.

Bursa'da ise kabri başında dualarla anılacak olan Zeki Müren için sonrasında Emir Sultan Camii'nde mevlit okutulacak.

Son 2 senedir pandemi koşulları sebebiyle Bodrum'da halka kapalı çevrim içi mevlit okutulması ve Bursa'da sanatçının mezarı başında dua okunması ile gerçekleştirilen anma etkinlikleri, bu yıl halka açık olarak düzenlenecek.

TEV Zeki Müren Burs Fonu'ndan 4 bin burs desteği sağlandı

Açıklamada ayrıca TEV Zeki Müren Burs Fonu'ndan bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin burs sağlandığı, bu fondan 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 202 öğrenciye 9 ay boyunca aylık 1325 lira burs desteği verileceği bildirildi.

YORUMLAR
500
Türk müziğinin güneşi: Zeki Müren Türk müziğinin güneşi: Zeki Müren BURSA'DA HALK OTOBÜSÜ, REFÜJÜ AŞIP YOLDAN ÇIKTI; O ANLAR KAMERADA BURSA'DA HALK OTOBÜSÜ, REFÜJÜ AŞIP YOLDAN ÇIKTI; O ANLAR KAMERADA AFAD ekipleri Bursa'da tatbikat gerçekleştirdi AFAD ekipleri Bursa'da tatbikat gerçekleştirdi
Kaynak: AA

Zeki Müren, Bodrum, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmetçik Vakfı, Zeki Müren'i Bodrum ve Bursa'da düzenlenecek etkinliklerle anacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:33 Kavgada kardeşi için korkup balkona çıkan adam, husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu!
14:20 Merkez Bankası'nın faizini yüzde 12'ye indirmesinin ardından dolar, 18.40 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gördü
14:09 Yavuz Seçkin'den yıllar önce taklidini yaptığı ve davalık olduğu Emrah hakkında sert sözler: Değer vermiyorum, benim için etkisiz eleman
14:03 Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi
13:42 Putin'in ilan ettiği seferberlik kararı sonrası Rusya karıştı! Polisler, istihbaratçıları protestocu sanıp gözaltına aldılar
13:33 İzmir'deki İlk Kurşun Anıtı'nın rölyefini çalınmak istendi! Hırsızlık girişimi, çevredekilerin durumu fark etmesi sonucu son buldu
13:13 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:04 Ehliyetlerine el konulanlar çağrı yaptı! Ehliyet affı için kanun teklifi verildi
12:20 Kuzey Kore iddiaları yalanlaıd: Rusya'ya satış yapmadık, ABD ağzını kapalı tutsun
12:12 Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul İran'a karşı! Mahsa Amini için bayrağa benzer uzun saç paylaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 14:44:26. #1.13#
SON DAKİKA: Mehmetçik Vakfı, Zeki Müren'i Bodrum ve Bursa'da düzenlenecek etkinliklerle anacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement