Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

27.07.2022 11:45
Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Pençe Kilit Operasyonlarında teröristlerin hazırladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Afyonkarahisarlı sözleşmeli er Cüneyt Taşyürek şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Pençe Kilit Operasyonlarında teröristlerin hazırladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Afyonkarahisarlı sözleşmeli er Cüneyt Taşyürek şehit oldu.

Sınır ötesinde devam eden Pençe Kilit Operasyonları çerçevesinde Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi Kale köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek şehit oldu. 21 yaşındaki şehit Taşyürek'in Aralık 2021'de göreve başladığı belirtildi. Şehidin ailesine acı haberi Çobanlar Kaymakam Vekili Uğur Kapar, Afyonkarahisar Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanlığı Personeli Binbaşı Barış Dinç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Malül Gazi İsmail Kumartaşlı verdi. Şehit haberinin ulaşmasının ardından baba Basri ve anne Ayşe Dudu Taşyürek adeta yasa büründü. Şehidin iki ağabeyi ve bir ablasının olduğu kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Irak, TSK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

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