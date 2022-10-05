Katar'a Asker Gönderme Tezkeresi TBMM'de Kabul Edildi - Son Dakika
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Katar'a Asker Gönderme Tezkeresi TBMM'de Kabul Edildi

05.10.2022 18:18

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının 22'nci FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Katar’a gönderilmesine ilişkin tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, milletvekillerine “Gözünüzü kapatın, Katar’ın güvenliğini sağlamak için sizin çocuğunuzun görevli olarak gönderildiğini düşünün. Allah muhafaza başına bir şey geldiğini düşünün. Bu vicdanla bugün gerçekten elinizi, çocuğunuzu oraya göndermek için kaldırır mısınız?” diye sordu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının 22'nci FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Katar'a gönderilmesine ilişkin tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, milletvekillerine "Gözünüzü kapatın, Katar'ın güvenliğini sağlamak için sizin çocuğunuzun görevli olarak gönderildiğini düşünün. Allah muhafaza başına bir şey geldiğini düşünün. Bu vicdanla bugün gerçekten elinizi, çocuğunuzu oraya göndermek için kaldırır mısınız?" diye sordu.

Katar'da yapılacak 'Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'nda görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülerek kabul edildi. Tezkere, muhalefetin itirazlarına karşın AKP ve MHP milletvekillerinin oyuyla TBMM'den geçti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, tezkerenin oylamasından önce şu konuşmayı yaptı:

"Şu andaki iktidarın dış politikası olduğunu düşünmüyorum. Dış politikası olsaydı, Lozan Anlaşması'na aykırı olarak Ege'deki adalar silahlanırken o gün yerinde ve zamanında müdahalenin söz konusu olması gerekirdi. Hem diplomatik hem de gerçekçi bir müdahalenin. Ancak arkadaşlarımdan şunu rica ediyorum; daha önceki olimpiyatlarda yaşanan terör olaylarını hatırlayın. Şimdi bir dünya kupası var. Gözünüzü kapatın, Katar'ın güvenliğini sağlamak için sizin çocuğunuzun görevli olarak gönderildiğini düşünün. Allah muhafaza başına bir şey geldiğini düşünün. Bu vicdanla bugün gerçekten elinizi, çocuğunuzu oraya göndermek için kaldırır mısınız? Bunu düşünürken şunu da düşünün, bizim Türkiye'de dünya kupası olsaydı ve Türkiye'nin güvenliği yetersiz olsaydı, bunu Türkiye'de yaparlar mıydı, diğer ülkeler. Kendi evladınızı düşünün, Türkiye'yi düşünün."

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Kaynak: ANKA

AK Parti, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar'a Asker Gönderme Tezkeresi TBMM'de Kabul Edildi - Son Dakika

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