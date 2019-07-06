Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe...
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Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vurmayı sürdürürken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini de kararlılıkla sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:11 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vurmayı sürdürürken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini de kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
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