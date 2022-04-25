Türk Silahlı Kuvvetleri Zap Vadisi'nde sıkıştırdığı teröristleri böyle yakaladı - Son Dakika
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Türk Silahlı Kuvvetleri Zap Vadisi'nde sıkıştırdığı teröristleri böyle yakaladı

25.04.2022 13:47

Pençe-Kilit operasyonu esnasında kaydedilen bir videoy terör örgütüne vurulan darbeyi gözler önüne serdi. Zap Vadisi'nde sıkıştırılan teröristlerin mağara önünde gözaltına alındıkları anların yer aldığı görüntüler büyük ses getirdi.

Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütüne yönelik Pençe-Kilit Operasyonu devam ediyor. Metina, Avaşin, Zap bölgelerinde yürütülen operasyonda şimdiye kadar 39 mağara ve sığınak yok edildi.

56 TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Karadan bordo berelilerin havadan da Türk jetlerinin destek verdiği operasyonda şimdiye kadar 56 terör örgütü üyesi etkisiz hale getirilirken, Mehmetçik bölgeyi adım adım kontrol etmeye devam ediyor.

MAĞARA ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINDILAR

Pençe-Kilit operasyonu sırasında kaydedilen bir videoyla terör örgütüne vurulan ağır darbe de bir kez daha gözler önüne serildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zap Vadisi'nde sıkıştırılan teröristlerin mağara önünde gözaltına alındıkları anların yer aldığı görüntüler gündeme damga vurdu.

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Terör, Irak, PKK, TSK, Güncel, Son Dakika

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