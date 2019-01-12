Son Dakika Haberleri: Türk Silahlı Kuvvetlerince 28 Aralık 2018-11 Ocak 2019 Tarihlerinde Gerçekleştirilen Operasyonlarda...

Türk Silahlı Kuvvetlerince 28 Aralık 2018-11 Ocak 2019 Tarihlerinde Gerçekleştirilen Operasyonlarda...

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince 28 Aralık 2018-11 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince 28 Aralık 2018-11 Ocak 2019 Tarihlerinde Gerçekleştirilen Operasyonlarda..., System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerince 28 Aralık 2018-11 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:35 Kaynak: AA

Aralık, Güncel
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