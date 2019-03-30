Son Dakika Haberleri: Son Dakika! TSK'dan PKK'ya Pençe Operasyonu! Hepsi Vuruldu

Son Dakika! TSK'dan PKK'ya Pençe Operasyonu! Hepsi Vuruldu

52 dakika önce

Son dakika! Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen hava harekatı ile Irak'ın kuzeyindeki terör kampları ve eylem hazırlığında bulunan teröristler vuruldu.

Son Dakika! TSK'dan PKK'ya Pençe Operasyonu! Hepsi Vuruldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak kuzeyinde PKK terör örgütü elebaşlarına ait hedefler ile eylem hazırlığı içindeki teröristlere karşı hava harekatı düzenlendi.

Açıklamada, "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Irak kuzeyi Kandil'de PKK terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargah, barınak ve sığınaklar ile Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sınır birliklerimize eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen PKK'lı teröristler 30 Mart 2019 tarihinde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak vurulmuştur." ifadesine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:32 Kaynak: AA

Irak, Güncel
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