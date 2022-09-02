Seçim gecesini ilk kez böyle anlattı: Bunları söyleseydim 1 milyon kişi CHP'yi yakardı

Tosuncuk "Onları idam edin" diye bağıran kişiye bakın nasıl yanıt verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'ın konuşması ESKİŞEHİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan 'ın tahriklerinin, saldırgan eylem ve söylemlerinin, kural dışı hareketlerinin devam ettiğini belirterek, "Yunanistan'ın bu şımarıklığına her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ESKİŞEHİR - Bakan Akar: 'Yunanistan'ın şımarıklığına her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.