ESKİŞEHİR - Bakan Akar: "Yunanistan'ın şımarıklığına her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz" - Son Dakika
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ESKİŞEHİR - Bakan Akar: "Yunanistan'ın şımarıklığına her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz"

02.09.2022 10:03

Türk Silahlı Kuvvetlerinde "Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni" Dua edilmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ESKİŞEHİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın tahriklerinin, saldırgan eylem ve söylemlerinin, kural dışı hareketlerinin devam ettiğini belirterek, "Yunanistan'ın...

Türk Silahlı Kuvvetlerinde "Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni"

Dua edilmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ESKİŞEHİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın tahriklerinin, saldırgan eylem ve söylemlerinin, kural dışı hareketlerinin devam ettiğini belirterek, "Yunanistan'ın bu şımarıklığına her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 1. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen "Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni"ne katıldı.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Bakan Akar: 'Yunanistan'ın şımarıklığına her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESKİŞEHİR - Bakan Akar: "Yunanistan'ın şımarıklığına her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz" - Son Dakika
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