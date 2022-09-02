Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'ın konuşması ESKİŞEHİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan 'ın tahriklerinin, saldırgan eylem ve söylemlerinin, kural dışı hareketlerinin devam ettiğini belirterek, "Yunanistan'ın bu şımarıklığına her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ESKİŞEHİR - Bakan Akar: 'Yunanistan'ın şımarıklığına her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz' - Son Dakika

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