Türk Silahlı Kuvvetlerine Bağlı Hudut Birlikleri, Yurt Dışına Yasa Dışı Yollarla Çıkmaya Çalışan...
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi dört kişiyi yakaladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi dört kişiyi yakaladı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:47 Kaynak: AA
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