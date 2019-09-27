Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 32 yaşında

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade, 83 bin 258 bağışçıya ulaştıklarını belirterek, elde edilen gelirlerin yüzde 80'inin projelere ve yatırımlara aktarıldığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 32. kuruluş yıl dönümü nedeniyle toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşma yapan Genel Müdür Sadık Piyade, TSKGV'nin 26 Eylül 1987 yılında kurulduğunu belirterek, bağışçıları ciddi şekilde artırdıklarını ve şu anda 83 bin 258 bağışçıya ulaştıklarını ifade etti.

Vakfın kamuoyunda görünürlüğünün artırılması için Yeni Malatya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor - Galatasaray maçında futbolcuların sahaya 'El Birliği ile Güç Birliğine' yazılı pankart ile çıktıklarını ve Süper Lig 6'ncı hafta maçlarında da futbolcuların vakıf tanıtım pankartı ile sahaya çıkacaklarını kaydeden Piyade, "İlk olan bir şey yaptık. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne de '32. kuruluş yıl dönümümüzde bağışlarınızla daha da güçlüyüz' yazılı bir pankart astık" diyerek sosyal medyaya da büyük önem verdiklerini söyledi.

Yurt dışında 15 ülkede 54 konsoloslukta tanıtım faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Piyade, "IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarının planlama ve icrasına ilişkin faaliyetler yerine getirilmektedir. Fuarda, ileri teknoloji sistemleri ile ilgili ürünleri tanıtıyoruz ve bu sene itibariyle ilk dörde girdik. En son yapmış olduğumuz fuara, 53 ülkeden 481'i yerli, 580'i yabancı olmak üzere bin 61 firmayı buraya getirmek büyük bir başarıdır. Fuara, 96 ülkeden 71 bin 82'si yerli ve 4 bin 928'i yabancı olmak üzere toplam 76 bin 10 kişi tarafından ziyaret edildi" dedi.

TSKGV'nin savunma sanayideki konumundan bahseden Piyade, "2018 yılında Türk savunma sanayinde net satışların yüzde 40'ı bizim şirketlere ait, ihracatın yüzde 38'i bize ait, Ar-Ge'de de yüzde 62'sini biz yönetiyoruz" açıklamasını yaptı.

TSKGV'nin 5 ana geliri olduğunu belirten Piyade, "Birincisi; şirketlerin kar payları, ikincisi; bağış geliri, üçüncüsü; IDEF geliri, dördüncüsü; emlak gelirleri, beşincisi ise finans gelirleridir. Bu gelirleri havuza atıyoruz ve havuzdaki bu paranın yüzde 80'ini kuruluş amacıyla ilgili yatırımlara, projelere harcıyoruz" diye konuştu.