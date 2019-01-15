Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına Bağış"Ta Uzlaştılar

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde bir kişi, kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu vatandaşla, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunması şartıyla uzlaştı.
İnegöl'de yaşayan F.D'nin, kendisine yönelik tehditte bulunduğu iddiasıyla M.U'dan şikayetçi olması üzerine İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Başsavcılık
, soruşturma kapsamında dosyayı, Uzlaştırma Bürosuna yönlendirdi.
Uzlaştırmacı tarafından bir araya getirilen taraflardan F.D, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 600 lira bağış yapması şartıyla M.U. ile uzlaştı.
Cumhuriyet Savcısı Rıdvan Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, uzlaştırmada temel amaçlarının onarıcı adalet anlayışı olduğunu kaydetti.
Suç işleyenlere ceza vermek yerine şikayetçi ile aralarındaki anlaşmazlığı tatlıya bağlayarak ileride olabilecek husumet ve olayların önüne geçmek istediklerini vurgulayan Ağbal, şöyle devam etti:
"Taraflar arasında uzlaşma sağlandığı takdirde şüpheliler ceza almaktan kurtuluyor ve işledikleri suç sabıkalarına yansımıyor. Şikayetçilerin ise maddi veya manevi olarak mağduriyetleri gideriliyor. Zaman zaman da bu dosyamızda olduğu gibi taraflar bağış yapmak suretiyle uzlaşıyorlar. Böylelikle hem insanlar arasında yardımlaşma duygusu yayılıyor hem de sosyal sorumluluklarının farkına varıyor."
Ağbal, 2016'da yapılan düzenleme ile uzlaşma konusunda köklü değişiklikler yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Ceza yargılamalarında uzlaşma çok daha etkin bir kurum haline getirildi. Artık alanında eğitim almış kişiler tarafından işlemler yürütülüyor. Geçtiğimiz yıl Uzlaştırma Bürosuna yaklaşık bin 350 dosya geldi. Bu dosyalardan yüzde 70'i uzlaşma ile sonuçlandı. Türkiye
ortalamasının üzerinde bir rakama ulaştık. Bu da gösteriyor ki vatandaşlarımız sorunlarını karşılıklı uzlaşı ile çözmek ve toplumsal barışı korumak istiyor. Yapılan çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."