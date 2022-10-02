ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Ekim 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Ekim 2022

02.10.2022 10:51
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Ekim 2022

Türk Silahlı Kuvvetlerinin "hayatta kalma" eğitiminde bir ilkDünyanın alanındaki en gelişmiş özelliklere sahip Denize Düşen Helikopterden/Mecburi İniş Yapan Uçaktan Kaçma Kurtulma Simülatörü, 4 bin metrekarelik bir tesis halinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim...

6 Nisan 1920

1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin "hayatta kalma" eğitiminde bir ilk

Dünyanın alanındaki en gelişmiş özelliklere sahip Denize Düşen Helikopterden/Mecburi İniş Yapan Uçaktan Kaçma Kurtulma Simülatörü, 4 bin metrekarelik bir tesis halinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

Birçok zorlu senaryonun gerçekçi şekilde oluşturulabildiği DUNKER sayesinde NATO ve farklı ülkelere hizmet ihracı sağlama imkanı da olacak

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Babalarının izinden giden üç itfaiye eri alevlere müdahale ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan Ramazan Furkan Karagöz:

"Babam itfaiyeci olduğu için neredeyse 20 yıldır itfaiyedeyim. Orada büyüdüm, orada yatıp kalktım"

İtfaiye eri Mehmet Ali Çiftçi:

"Annem itfaiyeci olmamı istemedi ama ben babamdan gördüğüm için mesleği çok sevdim. İki yaşında bir oğlum var, onun da itfaiyeci olmasını istiyorum"

(Savaş Güler/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3-Spor hisseleri eylülde yatırımcısını üzdü

Borsada geçen ay Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 34,9, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 20,4, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 11 ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları yüzde 5,1 kaybettirdi

Fenerbahçe, eylül ayını 5 milyar 265 milyon 736 bin piyasa değeriyle tamamladı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

4- Milli judocular, Japon antrenör ile büyük başarıların geleceğine inanıyor

Milli sporcu Merve Azak:

"Japon antrenör Kohei Oishi'yle başarılı olacağımıza inanıyorum"

" Özbekistan'daki Dünya Şampiyonası'nda hedefimiz kesinlikle altın madalya"

(Fatih Çakmak/ Ankara) (Görüntülü/Fotoğraflı)

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Babalarının izinden giden üç itfaiye eri alevlere müdahale ediyor Babalarının izinden giden üç itfaiye eri alevlere müdahale ediyor Son dakika haberleri | Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı; o anlar kamerada Son dakika haberleri | Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı; o anlar kamerada
Kaynak: AA

İtfaiye, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Ekim 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Ekim 2022 - Son Dakika
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