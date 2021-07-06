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Türk Sineması, Cannes Film Festivali'nde - Son Dakika

Türk Sineması, Cannes Film Festivali'nde

06.07.2021 17:14
Türk Sineması, Cannes Film Festivali'nde, System.String[]

Türk Sineması, bu yıl salonlara geri dönen Cannes Film Festivali'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfının iş birliğinde organize edilen Türkiye standında tanıtılıyor.

Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık üçlemesinin ikinci filmi olan "Bağlılık Hasan"ın "Belirli Bir Bakış Bölümü"nde yarıştığı 74. Cannes Film Festivali, bu yıl 6 – 17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Dünyanın en prestijli film festivali olarak kabul edilen ve geçtiğimiz yıl Kovid-19 salgını nedeniyle gösterimleri iptal edilen Cannes Film Festivali, açılış filmi olan Leos Carax'ın "Annette" filminin gösterimi ile başladı.

Geçtiğimiz sene seçkisini açıklamış olmasına rağmen film gösterimlerini iptal eden Cannes Film Festivali, Fransa'nın sinema salonlarını açma kararıyla birlikte bu yıl Temmuz ayına ertelenmişti.

Sosyal mesafeli ve küresel salgın koşullarına uygun olarak gerçekleşen 74. Cannes Film Festivali, yarışma, yarışma dışı seçkiler ve film marketiyle sinemaseverlerle sektör profesyonellerini ağırlayacak.

Marché du Film'de "Filming in Turkey" Tanıtılacak

Marché du Film kapsamında bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfının iş birliğinde organize edilen Türkiye standında Türk sinemasının uzun metraj, kısa metraj ve belgesel türlerindeki en yeni ve geliştirme aşamasında olan projeleri tanıtılırken Türk filmleri uluslararası arenada görücüye çıkacak.

Festivalde bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim, potansiyel pazarlar oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin gelişmesi gibi sebeplerle sinema sektöründe oldukça önemli hale gelen ortak yapım ve proje imkanları da görüşülecek.

Cannes Film Festivali'nde ayrıca yeni sinema yasası ile yürürlüğe giren, yabancı film yapımcılarına uzun metraj film, belgesel ve televizyon dizileri için Türkiye'de harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadar iade edilebilmesine imkân sağlayan "Yabancı Film Tapım Desteği" uluslararası film yapımcılarına anlatılacak.

Destek ile doğal plato özelliğine sahip Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücünün artacağı ve önemli film çekim merkezlerinden birisi olacağı öngörülüyor.

Semih Kaplanoğlu Bağlılık – Hasan ile "Un Certain Regard/ Belirli Bir Bakış" Seçkisinde

"Yumurta" filmi ile 2007'de festivalin "Quinzaine de Realisateurs" seçkisinde yer alırken yine aynı yıl "Süt" filmiyle festivalin proje geliştirme bölümü L'Atelier'de yer alan Semih Kaplanoğlu Bağlılık üçlemesinin ikinci filmi Bağlılık – Hasan ile Türkiye'yi Cannes Film Festivali'nde temsil edecek.

Festivalin en prestijli bölümlerinden biri olan "Un Certain Regard/ Belirli Bir Bakış" seçkisinde bu yıl 20 film yarışacak.

Seçkinin jüri başkanlığını İngiliz yönetmen ve senarist Andrea Arnold üstlenirken; jüride yönetmen ve yapımcı Mounia Meddour, oyuncu Elsa Zylberstein, yönetmen, yapımcı ve senarist Daniel Burman ile yönetmen, yapımcı ve oyuncu Michael Covino yer alacak.

Türkiye'yi temsil edecek bir diğer isim de bu yıl yeni projesi Idea ile Cinefondation L'Atelier film geliştirme bölümünde yer alacak olan Tayfun Pirselimoğlu olacak.

Ana Yarışmada 24 Film

Küresel salgın süresince 6 – 17 Temmuz tarihleri arasında ilk kez gerçekleştirilecek olan festivalin ana yarışmasının jüri başkanlığını Amerikalı yönetmen Spike Lee üstleniyor.

Bu yıl 24 filmin Altın Palmiye için yarıştığı ana yarışmada Ashgar Farhadi'nin "A Hero", François Ozon'un "Tout s'est bien passé", Wes Anderson'un "The French Dispatch" filmlerinin yanı sıra Sean Penn, Mia Hansen-Løve, Paul Verhoeven gibi yönetmenler de yeni filmleri ile heyecan uyandırıyor.

Cannes Film Festivali, Türkiye, Türk, Film, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Kültür Sanat Türk Sineması, Cannes Film Festivali'nde - Son Dakika


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