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Türk sineması Hollywood'un kalbinde

6 saat önce

ABD'nin Los Angeles şehrinde bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen festivalin başlangıcı, Harmony Gold Theater'da yapıldı.

Türk sineması Hollywood'un kalbinde, System.String[]

ABD'nin Los Angeles şehrinde bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen festivalin başlangıcı, Harmony Gold Theater'da yapıldı. Festivalin ilk gününde Ahmet Katıksız'ın "Benim İçin Şampiyon" ve Banu Sıvacı'nın "Güvercin" filmleri sinemaseverlerle buluştu.


Türkiye'nin ve Türk sinemasının imajına küresel ölçekte katkı sağlamayı hedefleyen festival kapsamında ayrıca Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı", Burak Çevik'in "Aidiyet" ve Eylem Kaftan'ın "Kovan" filmi gösterilecek.


"2. Hollywood Türk Filmleri Festivali"nin kapanış galası, ABD sinema sektörünün önemli isimlerinin yanı sıra 30'dan fazla Oscar Akademi ve Golden Globe üyesinin katılımıyla 15 Kasım'da yapılacak.


Kırmızı halı seremonisi ile başlayacak gala gecesinde, Türkiye'nin 92'nci Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlenen "Bağlılık Aslı" filminin gösterimi yapılacak. Gösterime yönetmen Semih Kaplanoğlu ve filmin başrol oyuncusu Kübra Kip katılacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Hollywood, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:13 
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