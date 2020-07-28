Türk sinemasında bir ilk "HAKİKAT: Bir Şeyh Bedreddin Filmi" ile hayata geçiyor

"HAKİKAT: Bir Şeyh Bedreddin Filmi"nin ön hazırlıklarını tamamladı.

Senaryosundan oyuncularına, dönemi yansıtan kostüm ve dekorlarından mekan seçimlerine kadar çekim öncesi tüm çalışmaları biten "HAKİKAT"; 600 yıl önce yaşamış Şeyh Bedreddin'in hayatını konu alıyor. Ağustos ortasında 'motor' dedikten sonra filmin bu yıl sonunda vizyona girmesi planlanıyor.

Üzerinde yaşadığımız topraklardaki ilk eşitlikçi isyanı başlatan, sürgünde idam edilen ama üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen toplum hafızasında hala yaşayan Şeyh Bedreddin hakkında onlarca kitap yazılıp belgesel çekilse de ilk kez beyazperdede izleyiciyle buluşacak.