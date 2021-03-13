Türk sinemasının acı kaybı! Ertem Göreç vefat etti - Son Dakika

Türk sinemasının acı kaybı! Ertem Göreç vefat etti

13.03.2021 12:56
Türk sinemasının acı kaybı! Ertem Göreç vefat etti, System.String[]

Karanlıkta Uyananlar, Can Pazarı, Sahipsizler ve Otobüs Yolcuları gibi filmleriyle 1960'lı yıllarda Türk sinemasına unutulmaz izler bırakan yönetmen Ertem Göreç, 90 yaşında hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Ertem Göreç'in vefatı, Film Yönetmenleri Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Film Yönetmenleri Derneğinin kurucusu ve onur üyesi olan Türkiye sinemasının değerli yönetmeni Ertem Göreç aramızdan ayrılmıştır.

YAŞAM EVİ'NDE KALIYORDU

Uzun süredir Kartal Yakacık'taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaşam Evi'nde kalmakta olan Ertem Göreç'in vasiyeti üzerine naaşı tıp fakültesine verildi" ifadeleriyle duyuruldu.

ERTEM GÖREÇ KİMDİR?

Bursa'da 1931'de dünyaya gelen usta yönetmenin ilk yönettiği film, 1959 yılında çekilen Kanlı Sevda oldu. Ertem Göreç, 1961'de, senaryosunu Vedat Türkali'nin yazdığı toplumsal gerçekçi film "Otobüs Yolcuları"nı yönetti.

Filmin başrollerinde Ayhan Işık, Türkan Şoray, Senih Orkan, Atıf Kaptan, Reha Yurdakul, Avni Dilligil ve Suphi Kaner oynarken, filmin özgün müziklerini ise Yalçın Tura ve Ruhi Su yaptı. Türkiye'de ilk işçi ve grev filmi olan Karanlıkta Uyananlar'ın 1964'de yönetmen koltuğuna oturan Göreç'in, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler adlı filmi ise Türkiye'de fantastik sinemanın ilk örneği olarak sayıldı.

Ertem Göreç, Yönetmen, Türkiye, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Türk sinemasının acı kaybı! Ertem Göreç vefat etti - Son Dakika Magazin


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