Türk Sinemasının Güncel Problemleri Konferansta Ele Alındı

Türkiye
Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ve Bahçeşehir Üniversitesi
iş birliğinde, Türk sinemasının güncel sorunları ve ihtiyaçlarının tespitine yönelik bir arama konferansı gerçekleştirildi.
Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş
Kampüsü'nde gerçekleştirilen çalıştayda, katılımcılar Türk sinemasının sorunlarını tartıştı.
TÜRSAK Vakfı Genel Başkanı ve yapımcı Elif Dağdeviren
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu programa sektörün her alanında çalışan insanların dahil edildiğini vurgulayarak, "Biz bir vakıf olarak bu çağrıyı yapalım, daha küçük gruplardansa geniş bir kitleye yönelik bir çalıştay gerçekleştirelim, şimdiye kadar bu çalıştaylarda yer almamış sinema sektörü çalışanlarının fikirlerini alarak neleri nereye taşımamız gerektiğini anlayalım derdiyle harekete geçtik." dedi.
Dağdeviren, ihtiyaç olan alanların tespiti için bir araya geldiklerini belirterek, "Bahçeşehir Üniversitesi bunun bir raporunu hazırlayacak ve bu doğrultuda yeni çalıştaylar yapacağız. En yoğun olduğu gözüken sorun gruplarını çağırıp, bunlara nasıl çare bulabiliriz diye bakacağız. Bugün çözüm için değil, bir sonraki adımı atmak üzere genel bir çalışma yapacağız." ifadelerini kullandı.
"Türk dizileri dünyayı kasıp kavuruyor"
TÜRSAK'ın daha hareketli bir şekilde ve daha geniş bir vizyonla çalışması için uğraşacaklarının altını çizen Dağdeviren, şöyle devam etti:
"TÜRSAK, bütün derneklere eşit mesafede duran ve herkese nasıl katkıda bulunabilirim diye bakan bir vakıf haline dönecek. Uluslararası alanda Türkiye sinemasının güçlü bir marka haline gelmesi için çalışmalar olabilir, sürekli kaynak sağlanmasıyla ilgili çalışmalar olabilir, markalaşmayla ilgili olabilir. Bu yeni enerjiyle, TÜRSAK'ı daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz. Daha aktif, daha sinemanın içinde yoğun çalışan, sinemaya sinema olarak bakan, sinemayı daha ileriye taşıyan görevler de edinmeliyiz. Yeni bakış açımız bu olacak."
Elif Dağdeviren, Türk sinemasının son 15 yılda hem Türkiye'de hem dünyada birçok atılım yaptığına dikkati çekerek, "Dünyada birçok başarıya imza atıp ödüller alan filmlerle bir farkındalık oluştu Türk sinemasıyla ilgili. Bunun en önemli nedenlerinden biri tabii ki Nuri Bilge Ceylan
gibi önemli isimlerin dünyada bizi temsil eden olağanüstü işler yapıyor olmaları ama bir diğer önemli sebep de Türk dizilerinin dünyayı bu kadar kasıp kavuruyor olması. Çünkü dizilerde gördükleri Türkiye yapımları, oyuncuları, hikayeleri, onları Türkiye sinemasına da yönlendiriyor." şeklinde konuştu.
Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilay Ulusoy da sinema ve dizi sektörünün Türkiye'nin en önemli ihracat kanallarından biri olduğunu söyledi.
Sağlıklı bir sektör için çalıştıklarını ve bunu akademi-sektör iş birliğiyle gerçekleştirebileceklerini aktaran Ulusoy, "Biz sektör için, sektörün ihtiyacı olan ve sektörde gerçekten verimli çalışabilecek, çalışırken de mutlu huzurlu ve üretici olacak profesyoneller yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu yüzden de sektörün dertlerini ve sıkıntılarını öğrenmek bizim için çok önemli." diye konuştu.
"Her şeyi biliyoruz ama bilmediğimizi bilmiyoruz"
Programın sonuçlarıyla oluşturulacak rapor doğrultusunda her sektörden ilgili profesyonellerin çağrıldığı daha küçük toplantılar düzenleyeceklerini belirten Ulusoy, sinema ve televizyon sektörü için yeni bir gelecek düşündüklerini vurguladı.
Film-San Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve oyuncu Engin Çağlar
da programı desteklediklerine işaret ederek, "Ben sinema için her şeye varım. Ne faydam olursa Türk sineması için, içinde kalben varım. Bundan sonra da sinemanın içinde ve bu sorunların, bu problemlerin içinde gücüm ne kadar yeterli olursa bulunacağım. Bu sektöre gönül veren çok çocuk var. Okulda iş bitmiyor. Pratiğe de ihtiyaçları var." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRSAK Vakfı Başkan Yardımcısı ve yapımcı Cemal Okan
ise programda yaptığı konuşmada, "Bireysel işlerden ziyade, birleşerek, birlikte daha iyi işler yapmamız gerektiğine inanıyorum. Burada hepimize işler düşüyor. Biraz da egolarımızı törpülememiz gerekiyor. Her şeyi biliyoruz ama bilmediğimizi bilmiyoruz. Bu tarz çalıştayları daha fazla yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 4 saat süren programa Türkiye'den ve dünyadan sinema sektöründe çalışanlar katıldı.
Katılımcılar söz hakkı alarak, Türkçe kaynak eksikliği, eğitim ve kurslar, deneyim, tecrübe, uluslararası alana açılma, kalifiye dersler, sürdürülebilir kaynak, uzmanlaşma ve telif hakları gibi konulardaki sorunları dile getirdi.