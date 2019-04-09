Son Dakika Haberleri: Türk şirket, 9 milyarlık proje aldı

Türk şirket, 9 milyarlık proje aldı

26 dakika önce

Türk inşaat şirketleri arasında bir defada alınan en büyük yol projesi olacak.

Türk şirket, 9 milyarlık proje aldı, System.String[]
Türk inşaat şirketleri arasında bir defada alınan en büyük yol projesi olacak. Kerim ÜLKER'in haberi...
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:03 

Ekonomi
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