Türk şirket, 9 milyarlık proje aldı
26 dakika önce
Türk inşaat şirketleri arasında bir defada alınan en büyük yol projesi olacak.
Türk inşaat şirketleri arasında bir defada alınan en büyük yol projesi olacak. Kerim ÜLKER'in haberi...
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:03
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