Türk şirket dijital dönüşümde 'model şirket' oldu - Son Dakika

Türk şirket dijital dönüşümde 'model şirket' oldu

OTOMOTİV yan sanayi şirketi olarak 50 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe bulunan Fark Holding çatısı altında çalışmalarını yürüten Farplas Otomotiv, akıllı işletmelerin bugünkü ve yarınki ihtiyaçlarını hazır hale getiren SAP S/4HANA projesiyle Model Şirket olduğunu duyurdu.

Türk şirket dijital dönüşümde 'model şirket' oldu, System.String[]

OTOMOTİV yan sanayi şirketi olarak 50 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe bulunan Fark Holding çatısı altında çalışmalarını yürüten Farplas Otomotiv, akıllı işletmelerin bugünkü ve yarınki ihtiyaçlarını hazır hale getiren SAP S/4HANA projesiyle Model Şirket olduğunu duyurdu.

Dünyanın dört bir yanından otomotiv sektöründeki en iyi örneklerden elde edilen deneyimler, Endüstri 4.0 teknolojileri kullanılarak Farplas'ın iş süreçlerine entegre edildi. Türkiye'de otomotiv sektöründe ilk kez hayata geçirilen "SAP Model Şirket" uygulamasıyla, dünyaca geçerliliği olan bir deneyim kazanan Farplas, ikinci 50 yılında, uluslararası platformda, yeni başarı hikayelerini yazmaya hazır olduğunu açıkladı. Dünyanın dört bir yanından otomotiv sektöründeki en iyi örneklerden yola çıkılarak elde edilen deneyimler, Endüstri 4.0 teknolojileri kullanılarak Farplas'ın iş süreçlerine uygulandı.

50 yılı aşkın süredir otomotiv yan sanayi şirketi olarak otomotiv sektöründe bulunan binek–ticari araç üreticilerinin tümüne tedarikçi olan ve bugün globalleşme yolunda 2 bini aşkın çalışanıyla Fark Holding çatısı altında çalışmalarını yürüten Farplas Otomotiv, küresel bir başarı hikayesine imza atarak, akıllı işletmelerin bugünkü ve yarınki ihtiyaçlarını hazır hale getiren SAP S/4HANA projesiyle Model Şirket oldu.

SAP S/4HANA uygulamasının üretkenliği artırıcı bir araç olduğuna değinen Fark Holding Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter, projeyle ilgili görüşlerini şöyle aktardı:

"SAP S/4HANA projesiyle tüm iş süreçlerimizin dijitalleşmesi; bugün pek çok bileşeniyle birlikte iyi kullanıldığında, bizim dönüşümümüze etki edecek bir araç. SAP Model Şirket yaklaşımını kullanmış olmak, yaşadığımız gururun yanı sıra işin sadece yazılımdan ibaret olmayıp, yetenek yönetiminden dijitalleşmeye kadar bütün süreçleri birbirine bağlamamızı ifade ediyor. Bizi daha üretken yapan ve verimizi ölçtüren, başka platformlarla anında bağlantıyı sağlayan bir çözüm modeli. Bu çözüm modeliyle hangi fırsatlara sahip olduğumuzu ve o fırsatları nereye yönlendireceğimizi düşünmemizi sağlayan ve bize ek zaman bırakan büyük bir lüks, müthiş bir fırsat. Aslında dünya bir platform olma yoluna doğru gidiyor. SAP ve Detaysoft ile olan bu çalışmamız üretim verimliliği ve IoT konusunda kendi platformumuzu yaratma arayışımızda bir mihenk taşı oldu. Bir sonraki hedefimiz, dünyada bu işte parmakla gösterilen bir şirket olmak."

Fark Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Ömer Burhanoğlu ise 2020 yılını, "dönüşüm ve dönüştürme senesi" olarak ilan ettiklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Endüstri 4.0, dolayısıyla dijitalleşmenin; üretim endüstrisine girmesinin en büyük nedeni, uçtan uca entegrasyon, iş gücünü ve hataları minimize etmek, kalite ve üretimde standardizasyonu sağlamaktır. Bu yıl SAP S/4HANA projemizi devreye alarak, yenilikçi teknolojiler ile otomotiv alanındaki ilk "model şirket" yaklaşımını uygulamış oluyoruz. Son iki yıldır Endüstri 4.0 çalışmalarımızı destekleyecek büyük çaplı projeleri başlattık. SAP'nin MES (Üretim Uygulama Sistemi) modüllerini devreye alıyoruz. Fabrikamızda kurduğumuz büyük veri mimarisi ile işletmemizdeki ve makinalardaki hareketi, anlık olarak görüyoruz."

"TÜRKİYE'DE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR İLKE İMZA ATILDI"

SAP Model Şirket uygulamasının otomotiv sektöründe ülkemizdeki ilk örneği olan bu projede, Farplas'ın dijital dönüşüm yolculuğuna Detaysoft olarak eşlik etmekten gurur duyduklarını belirten Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy, sözlerine şöyle devam etti: "Proje kapsamında, dünyanın dört bir yanından otomotiv sektörüne ait en iyi uygulama örneklerinden elde edilen deneyimler, Farplas'ın iş süreçlerine entegre edilerek Endüstri 4.0 altyapısı inşa edildi. Bu sayede Farplas'ta tedarikçi yönetimi ve satınalmadan ödemeye, siparişten ileri seviye planlama ve sevkiyata, MES (Üretim Uygulama Sistemi) ile üretim yönetiminden analitiklere, uçtan uca tüm süreçler yeniden tasarlanarak, büyük veri analizi için platform oluşturuldu."

"ENDÜSTRİ 4.0 OTOMOTİV ŞİRKETLERİNİN DİJİTALLEŞMESİ İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP"

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, "Günümüzde müşterilerinin deneyimlerini takip ederek bu geri bildirimi ürüne ve iş modeline yansıtan şirketlerin başarılı olma şansı çok daha yüksek. SAP olarak kurumlara, müşterilerinin ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarını sağlayacak ve onlara benzersiz deneyimler yaşatmalarını mümkün kılacak çözümler sunuyoruz. SAP S/4HANA sayesinde kurumlar birer akıllı işletmeye dönüşerek daha doğru ve hızlı karar alabiliyor, elde ettikleri bu hız ve çeviklikle pazarda rekabette öne geçiyorlar. Endüstri 4.0, süreç optimizasyonu ve tedarik zinciri 4.0 gibi farklı alanlardaki yenilikçi teknolojiler, otomotiv şirketlerinin dijitalleşmesi için kritik öneme sahip.  Bu alanda sektöründe bir ilke imza atan Farplas'ın dijital dönüşüm yolculuğuna destek olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

SAP MODEL ŞİRKET SERVİSİ NEDİR

SAP Model Şirket servisi, kurumlara kullanmaya hazır ve kapsamlı referans çözümler sunuyor. SAP'nin otomotiv sektörü özelinde sunduğu servis kapsamında ise tedarik zinciri, üretim planları, siparişten tahsilata kadarki süreçler ile depolama süreçlerini kapsayan çözümler bulunuyor.


Türk şirket dijital dönüşümde 'model şirket' oldu
Türk şirket dijital dönüşümde 'model şirket' oldu
Türk şirket dijital dönüşümde 'model şirket' oldu
Türk şirket dijital dönüşümde 'model şirket' oldu

Türkiye, Holding, Farplas, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türk şirket dijital dönüşümde 'model şirket' oldu - Son Dakika Ekonomi

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