Türk şirket Kuveyt'teki havalimanı projesinin devam ettiğini açıkladı

Limak İnşaat, Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminalinin yapımına devam ettiğini ve Covid-19 salgınına karşı tüm önemleri alarak projede çalışan işçilerden Türkiye 'ye dönmek isteyen 504 işçinin tüm haklarının ödenerek 2 ayrı uçakla Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Kuveyt'te Limak İnşaat'ın üstlenmiş olduğu 6 adet proje -Infectious Diseases Hospital, 2 adet toplu konut alt yapısı, 1 adet toplu konut üst yapı projesi, Uluslararası Kuveyt Havalimanı Terminali projesi ve son olarak da Havalimanının Otopark projesi bulunuyor. Limak İnşaat, Kuveyt Havalimanı yeni terminal projesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Limak İnşaat'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

"Limak İnşaat Kuveyt ekibi, ilk kez Çin'in Wuhan eyaletinde Aralık 2019 da ortaya çıkan Covid-19 salgını ile ilgili gelişmeleri, yılbaşından bu yana yakından takip etmektedir. Projelerimizin ve değerli insan kaynağımızın hiçbir şekilde etkilenmemesini temin ile birlikte, doğru sistem ve program tesisi için önlem kararlarını hassasiyetle almakta ve uygulamaktayız.Kuveyt'teki proje şantiyelerimizin yerleşkeleri ve çalışanlarımız, alınan ciddi önleme tedbirleri ile maksimum hassasiyetle koruma altına alınmıştır. Uygulamakta olduğumuz tüm koruma ve önlem kararları, Kuveyt Sağlık Bakanlığı ve diğer Kuveyt resmi otoritelerinin talimatlarına harfiyen uygundur. Bu durum normale dönünceye kadar da tavizsiz bir şekilde önlem alma ve koruma uygulamalarını ciddiyetle sürdürmeye kararlıyız.

Keza, alınan tüm kararlar T.C. Sağlık Bakanlığı yayınlarına da uymakta ve T.C. Kuveyt Büyükelçimiz Sayın Ayşe Hilal Sayan Koytak Hanımefendi ve Büyükelçilik ekibi ile koordineli olarak icra edilmektedir. Şantiyelere giriş çıkışlarda çok sıkı önlemler uygulandığı gibi, çalışanların sağlığı da yakından takip edilmektedir.

Şantiyelerimizde ve Türkiye'ye tahliye edilerek karantina altına alınan çalışanlarımız arasında şu ana kadar Covid-19 şüphesi uyandıracak herhangi bir durumla karşılaşılmamıştır. Sağlık birimimiz tüm risk ihtimallerini eleyecek şekilde muayene ve ölçümleri yapmakta, takipleri titizlikle sürdürmektedir.Kuveyt Havalimanı projelerimizin işvereni olan Kuveyt Bayındırlık Bakanlığı tarafından, çalışmamızın devam etmesi desteklenmekte, saha, ofisler ve tesislerdeki çalışmalarımız çok kontrollü bir şekilde HSE ekibimizin tam koordinasyonuyla sürdürülmektedir.

Ülkesinden ve ailelerinden uzakta olan 4 bin 312 Türk çalışanımız ile tek tek görüşülerek, kendi isteği ile Türkiye'ye dönmek isteyenler belirlenmiştir. Kuveyt kanunları çerçevesinde, Türkiye'ye dönmek istediklerini belirtmiş olan 504 Türk işçinin iş akitleri doğrultusunda tüm alacakları kendilerine ödenmiştir.T.C. Kuveyt Büyükelçiliğimiz, Dışişleri Bakanlığımızın izinleri ve Kuveyt Resmi makamlarının desteği ile şirketimiz tarafından uçak seferleri organize edilmiştir.

Bu çerçevede 2 Nisan 2020 tarihinde 255 çalışanımız bir uçakla Türkiye'ye getirilmiş ve bu çalışanlarımız devletin gösterdiği şekilde Türkiye'de 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır. 14 Nisan tarihinde de 249 çalışanımızı taşıyan bir uçak daha Türkiye'ye gönderilerek yine aynı şekilde karantinaya alınmıştır. 3 bin 800'ü Türk, toplam 12 bin çalışanımız ile Kuveyt'te yürümekte olan projelerimiz taahhüt ettiğimiz şekilde devam etmektedir"

- İstanbul