Son Dakika Haberleri: Türk şirket ve Japon devden ortak LNG yatırımı

Türk şirket ve Japon devden ortak LNG yatırımı

1 saat önce

Türk Karpowership ve Japon gemi işletmecisi MOL, LNG ile çalışan yüzer santral geliştirmek için ortak yatırım yapacaklar.

Türk şirket ve Japon devden ortak LNG yatırımı, System.String[]
Türk Karpowership ve Japon gemi işletmecisi MOL, LNG ile çalışan yüzer santral geliştirmek için ortak yatırım yapacaklar.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:07 

Japon, Ekonomi
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