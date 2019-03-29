Türk şirket ve Japon devden ortak LNG yatırımı
1 saat önce
Türk Karpowership ve Japon gemi işletmecisi MOL, LNG ile çalışan yüzer santral geliştirmek için ortak yatırım yapacaklar.
Türk Karpowership ve Japon
gemi işletmecisi MOL, LNG ile çalışan yüzer santral geliştirmek için ortak yatırım yapacaklar.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:07
Bakan Albayrak'tan, Merkez Bankasının Swap Kararıyla İlgili Açıklama: Normalize Oldu
Fransa Futbol Federasyonundan Skandal Türk Bayrağı Hatası!
Galatasaray'da Türkler Fedakarlık Yaptı! Krizin Eşiğinden Dönüldü
Turist Sayısı Şubat'ta Yüzde 9,4 Arttı