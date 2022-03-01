Türk şirketi Fas'ta fabrika açtı - Son Dakika

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, otomobil parça üreticisi Martur Fompak International şirketi tarafından ülkenin kuzeyindeki Tanca kentinde bir fabrikanın açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Martur Fompak International şirketinin, Tanca kenti organize sanayi bölgesinde 37 milyon dolar değerinde bir yatırım yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Fransız Renault firmasının sanayi sistemi çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na eşlik eden fabrikanın 1150 kişiye iş olanağı yaratmasının beklendiği kaydedildi.

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Riyad Mezur da, "Olumsuz bir küresel atmosfere rağmen, Fas, ulusal otomobil sektörü platformunun mükemmelliğini, esnekliğini ve krizlere uyum sağlama ve üstesinden gelme yeteneğini bir kez daha teyit etti." dedi.

Bakan Mezur, bu yatırımın Fas ve Türk iş platformları arasındaki entegrasyon için önemli bir adım olduğuna vurgu yaptı.