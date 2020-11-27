Türk şirketi, Hindistan'da hedef büyüttü - Son Dakika

Türk şirketi, Hindistan'da hedef büyüttü

27.11.2020 10:37
Türk şirketi, Hindistan'da hedef büyüttü, System.String[]

Akıllı şehir teknolojilerinde sunduğu anahtar teslim çözümlerle dünyanın 12 ülkesine ulaşan ASİS CT, Hindistan'da düzenlenen 8. Şehir İçi Raylı Transit Sistemler 'İlerleme, Planlar, Fırsatlar ve Zorluklar' Konferansı'na katılan tek Türk şirket oldu.

Akıllı şehir teknolojilerinde sunduğu anahtar teslim çözümlerle dünyanın 12 ülkesine ulaşan ASİS CT, Hindistan'da düzenlenen 8. Şehir İçi Raylı Transit Sistemler 'İlerleme, Planlar, Fırsatlar ve Zorluklar' Konferansı'na katılan tek Türk şirket oldu. Ülkede 4.8 milyon doları bulan ulaşım projesinde çözüm ortağı olduklarını kaydeden ASİS CT Genel Müdürü Fatih Gündoğan, "Şirket olarak Hindistan'ın ulaşım altyapısındaki ağırlığımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanmış durumdayız" dedi.

Akıllı şehir teknolojilerinde Avrupa'dan Asya ve Afrika'ya, dünyanın 12 ülkesine anahtar teslim çö-zümler sunan ASİS CT-City Technologies, Hindistan'da India Infrastructure Publishing tarafından 24-25 Kasım tarihlerinde düzenlenen 8. Şehir İçi Raylı Transit Sistemler 'İlerleme, Planlar, Fırsatlar ve Zorluklar' Konferansı'na katıldı.

Pandemi koşulları nedeniyle bu yıl online olarak düzenlenen Uluslararası Şehir İçi Raylı Transit Sistemler Konferansı'na, Hindistan hükümet yetkilileri, demiryolu ve metro işletmecileri, inşaat firmaları, müteahhitler, proje geliştiricileri, yatırımcılar ve kentsel ulaşım planlama şirketleri katıldı. Konferansta akıllı şehir teknolojileri alanındaki çözümleri hakkında bir sunum yapan ASİS CT Genel Müdürü Fatih Gündoğan, "Hindistan, şirket olarak büyük önem verdiğimiz pazarlarımızdan biri. Halihazırda ülkede 4.8 milyon doları bulan ulaşım projesinde çözüm ortağıyız ve Hindistan'ın ulaşım altyapısındaki ağırlığımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanmış durumdayız" dedi. Elektronik ücret toplama, geçiş kontrol, mobil izleme, yolcu sayma sistemleri alanında, 2016 yılından bu yana Hindistan'ın çözüm ortağı olduklarını hatırlatan Gündoğan, "Katıldığımız bu konferansı, hedeflerimize ulaşmak adına önemli bir fırsat olarak görüyoruz ve konferansın, ASİS CT çözümlerini, doğru mecrada doğru isimlere aktarmamız açısından, ülkede büyüme hedeflerimize önemli katkı sunacağını da düşünüyoruz" diye konuştu.

Tek Türk firma ASİS CT

Uluslararası Şehir İçi Raylı Transit Sistemler Konferansı'na katılan tek Türk firmanın kendilerini olduğunu ifade eden Gündoğan, şöyle konuştu: "Ülkede akıllı ulaşım çözümlerimizle son 4 yıldır çözüm ortağı olmamız sayesinde, Hindistan'da önemli bir mesafe kat etmiş durumdayız. Kochi, Pune ve Mumbai Metro İstasyonları'nın yazılım ve donanım faaliyetlerini yürütüyoruz. Amritsar ve Indore'da ise metrobüs istasyonlarının geçiş sistemleri çalışmalarını üstlenmiş durumdayız. Ayrıca ülkede, Pune Metrosu projesi içinde de yer alıyoruz ve 53 metro istasyonu için 484 adet validatör ile yazılım ihtiyacını biz karşılayacağız. Yolcu bilgilendirmeden güvenlik ve analiz sistemlerine, geniş ürün yelpazemizle ASİS CT olarak artık dünyada akıllı şehir teknolojilerinde önemli oyun kuruculardan biriyiz. Şehirleri yarına hazırlarken, ihtiyaçlar doğrultusunda çözümler geliştiriyor, akıllı projelerimizle, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerimizle kentlilerle buluşuyoruz. Bu alanda kararlılıkla yol almaya ve büyümeye devam edeceğiz." - İSTANBUL

Türk şirketi, Hindistan'da hedef büyüttü

Hindistan, Gündoğan, Metro, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk şirketi, Hindistan'da hedef büyüttü - Son Dakika Ekonomi


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