Türk şirketi, iflas eden Alman fabrikayı alıp kâra geçirdi - Son Dakika

Türk şirketi, iflas eden Alman fabrikayı alıp kâra geçirdi

22.04.2021 13:43
Türk şirketi, iflas eden Alman fabrikayı alıp kâra geçirdi, System.String[]

Türkiye'de fabrikaları ve çelik servis merkezleri ile 60 ülkeye ihracat yapan Akçelik, Mart 2020'de Almanya'da iflas eden bir fabrikayı satın alarak 7 ayda kara geçirdi.

Türkiye'de fabrikaları ve çelik servis merkezleri ile 60 ülkeye ihracat yapan Akçelik, Mart 2020'de Almanya'da iflas eden bir fabrikayı satın alarak 7 ayda kara geçirdi.

Türkiye'nin önde gelen çelik üreticilerinden Akçelik Demir Çelik, dünya şirketi olma yolunda pandemiye rağmen kararlı bir adım atarak, Almanya'da çelik fabrikası yatırımı yaptı. İflas eden şirketin fabrikasını satın aldıklarını aktaran Akçelik Genel Müdürü Yavuz Kılıç, 7 ay gibi kısa bir sürede üretime başladıklarını, kendi alanlarında AB'de lider şirketlerden biri konumuna yükseldiklerini vurguladı.

Yavuz Kılıç, pandeminin oluşturduğu zorlu koşullara rağmen Almanya'da sağladıkları başarıyı şöyle açıkladı: "2020 yılı Mart ayında yatırımımızı yaptık. Pandeminin etkisiyle fabrikayı ancak Ağustos'da tam faaliyete geçirdik. Yaptığımız yatırımla 6 mm-200 mm arasında parlak çelik hizmeti sunan Avrupa'da tek şirket olduk. Yoğun harcadığımız mesai bu başarıyı getirdi. İki buçuk ay fabrikada yattık ve yenilemeyi mesai arkadaşlarımla birebir omuz omuza uyguladık. Bunun yanında eski müşterilerle bir araya geldik onların şikayetlerini dinledik. Üretim bandımızı geliştirdik ve tam kapasiteyle çalışmaya başladık".

Özellikle ürün çeşitliğimizin fazla ve kalitemizin tescilli olması sebebiyle tercih edildiklerini ifade eden Kılıç, "Tüm fabrikalarımızda Endüstri 4.0 yatırımlarımızı yaptık. Otomasyon ve entegresyonlar sayesinde üretim bantları oluştu. Almanya fabrikamızda 25 kişi istihdam ediyoruz. Yıllık 30 bin ton üretim kapasitesine sahibiz. BMW başta olmak üzere diğer otomobil üreticilerinin tedarikçilerine hizmet veriyoruz. Yenilenebilir enerji alanında özellikle rüzgar türbini üretimi bağlantı ekipmanları konusunda hizmet veriyoruz" diye konuştu.

"Korumacılık önlemlerini yerelleşmeyle aşacağız"

Üniversiteyi bitirdikten sonra şirkette çalışmaya başladığını dile getiren Kılıç, bir vizyon geliştirerek özellikle dünyada ihracat odaklı bilinen bir şirket olmayı hedeflediklerini söyledi. Bunun içinde ABD, Latin Amerika, Kuzey Afrika, Avrupa ülkelerini dolaştığını ve ticari bağlantılar gerçekleştirdiklerini ifade eden Kılıç, "Bu ülkelerde pazarlar elde ettik. Çelik alan firmaları dolaştık buralarda yatırım yaparak, distbitörlük ve bayilikler açtık. Pazar payımızı büyüterek ABD'de şirket kurduk. İlk zamanlarda faaliyetlerimiz çok iyi devam etti. Ancak korumacılık önlemleri ve Brunson kriziyle birlikte ABD'ye ürün gönderemedik. Bizde artan korumacılık önlemlerine karşı ülkelerde yerelleşmeyi hedef edindik. Almanya yatırımını da bu doğrultuda yaptık" dedi.

Üretimin yüzde 50'sini ihraç ediyor

Verilen bilgiye göre Akçelik, 5 çelik servis merkezi ve iki parlak çelik üretim tesisine sahip. Çelik servis merkezlerinde bayisi oldukları çelik üreticilerinin ürünlerini müşteri isteklerine göre stoklayıp boyutlandırıp zamanında teslimat yapıyorlar. Türkiye'de yüksek alaşımlı katma değerli çelik alanında bin 300 müşteriye hizmet veriyor. Parlak çelik üretim tesisinde yaklaşık 90 bin ton üretim kapasitesine sahip olduklarını ifade eden Kılıç, bu tesiste soğuk çekim, kabuk soyma ve taşlama hizmeti verdiklerini söyledi. Üretilen ürünlerin yüzde 50'sini ihraç ettiklerini dile getiren Kılıç, "Parlak çekim ürünlerini Latin Amerika, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Almanya'daki üretim tesisimizle birlikte Batı Avrupa'ya da yeni ihracata başladık" dedi.

Üretimde Endüstri 4.0 yatırımlarını tamamladıklarını ve üretim hattında otomasyonu her alanda kullandıklarını ifade eden Kılıç, verimliliği daha da arttırdıklarını 240 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Türkiye'de yüzde 20 büyüme kaydettiklerini söyleyen Kılıç, hizmet verdikleri sektörlerin otomotiv, makine ve hidrolik tarım ve zirai aletler, havacılık, savunma sanayi olduğunu söyledi.

Kılıç, savunma sanayi sektörüne bir parantez açarak, "Tank Palet Fabrikası'na ürün veriyoruz. Fırat kalkanı operasyonunda tank paletlerinin yenilenmesinde insan üstü bir çaba harcayarak ürün tedariki sağladık" dedi. - İSTANBUL

Türk şirketi, iflas eden Alman fabrikayı alıp kâra geçirdi
Türk şirketi, iflas eden Alman fabrikayı alıp kâra geçirdi

Almanya, Türkiye, İflas, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk şirketi, iflas eden Alman fabrikayı alıp kâra geçirdi - Son Dakika Ekonomi


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