Türk şirketi Özmert ile Cezayir Enerji Bakanlığı arasında anlaşma - Son Dakika
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Türk şirketi Özmert ile Cezayir Enerji Bakanlığı arasında anlaşma

26.07.2022 19:27
Türk şirketi Özmert ile Cezayir Enerji Bakanlığı arasında anlaşma

Türkiye'nin Cezayir'deki önemli yatırımlarından Özmert Demir-Çelik Şirketi, Cezayir Enerji Bakanlığıyla Cezayir'in Tebessa kentinde demir-çelik üretim ve işleme tesisi kurulumu için anlaşma imzaladı.

Türkiye'nin Cezayir'deki önemli yatırımlarından Özmert Demir-Çelik Şirketi, Cezayir Enerji Bakanlığıyla Cezayir'in Tebessa kentinde demir-çelik üretim ve işleme tesisi kurulumu için anlaşma imzaladı.

Başkent Cezayir'deki Enerji Bakanlığına bağlı Cezayir Madenler Kurumu (MANAL) Genel Merkezinde düzenlenen imza törenine Enerji Bakanı Muhammed Arkab, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği Müsteşarı Ümit Alpaslan Kılıç, Özmert Şirketi Genel Müdürü Adnan Tunç ve çok sayıda yetkili ile iş insanı katıldı.

Cezayir Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk şirketi Özmert ile yapılan anlaşma, Tebessa kentinde bulunan Vanza ile Buhadra maden sahalarındaki demir cevheri yataklarını geliştirme ve değerlendirme planının bir parçası.

Tebessa kentinde maden zenginleştirme ve Doğrudan İndirgenmiş Demir (DRI) tesisi olacak şekilde 2023'te hizmete girmesi amaçlanan projenin ilk etabı için 175 milyon dolar yatırım ve 500 bin ton üretim kapasitesi öngörülüyor. Daha sonra yapılan ilave yatırımlarla bu kapasitenin 2 milyon tona çıkarılması amaçlanıyor.

Bakan Arkab, imza töreni sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Hükümetin madencilik sektörünü geliştirme programı çerçevesinde yer alan bu proje çok önemli bir adım." dedi.

Cezayir'in mevcut şartlarda demir zenginleştirmede eksiklikleri olduğunu, fabrikaların ham maddeyi yurt dışından ithal ettiğini belirten Arkab, bu projeyle demir cevherinin ham madde haline getirileceğini ve fabrikaların istifadesine sunulacağını söyledi.

Arkab, Cezayir'in şu anda demir fabrikaları için yılda bir milyar dolarlık ham madde ithal ettiğine vurgu yaparak, "Gelecekte, iç piyasanın yeterliliği sağlandıktan sonra, bu ham maddeleri demir endüstrisi için ihraç etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği Müsteşarı Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özmert Demir-Çelik Şirketi'nin 2007'den beri Cezayir'de yatırımları bulunduğuna işaret ederek, "Burada Türk şirketlerinin varlığı, Türkiye-Cezayir ilişkileri noktasında bizim de çok değer verdiğimiz önemli bir husustur." dedi.

Türkiye'nin Cezayir'de 3,5 ila 4 milyar dolar civarında bir yatırımının bulunduğunu belirten Kılıç, bu yatırımların gelecek dönemlerde 5 milyar doları geçeceğini öngördüklerini ifade etti.

Kılıç, "Bugün imzalanan anlaşmayla kurulacak olan tesis Cezayir'in mevcut demir rezervlerinden daha etkili bir şekilde yararlanmayı sağlayacak. Böylece, o rezervler çelik üretimini kolaylaştıracak ve yurt dışından ithalatı azaltacaktır." dedi.

Cezayir'in hidrokarbon dışı sektörün kapasitesini arttırmayı hedeflediğine dikkati çeken Kılıç, "Şirketlerimizin bu tür yatırımlarla Cezayir'in bu stratejisine katkıda bulunması Cezayirli makamlarca da takdir ediliyor. Cezayir'in yatırım sürecinin tüm aşamalarında Türk şirketlerine desteğini de hissediyoruz. Biz de bu bağlamda bu tür adımların atılmasından gayet memnunuz." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Enerji Bakanı Arkab'ın imza törenine katılmasının da bu desteğin önemli bir göstergesi olduğuna vurgu yaparak, Büyükelçi Mahinur Özdemir Göktaş başta olmak üzere Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinin de bu yatırımları ve destekleri yakından takip ettiğini kaydetti.

MANAL Müdürü Muhammed Harami de, "Özmert Şirketi ile yapılan bu anlaşma, bu bölgede bol miktarda bulunan demir cevherinin dönüştürülebilir bir malzeme haline gelmesini sağlayacak stratejik bir ortaklıktır." dedi.

Harami, bu ortaklığın, Cezayir'in madencilik sektörünün yararına demir cevherlerinin zenginleştirilmesine olanak sağlayacağını belirterek, iç piyasa ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra söz konusu ham maddeyi ihraç edebilecek bir kapasiteye ulaşılabileceğini kaydetti.

Öte yandan Özmert Şirketi Sahibi Adnan Tunç ise, "Özmert, yaklaşık 40 yıl önce kurulmuş bir şirkettir. 2007 yılında Oran (Vahran) kentinde demir çelik alanında faaliyet göstermek üzere Özmert Cezayir'i kurduk. Bildiğiniz üzere Cezayir bir enerji ülkesi ve dünyanın en önemli ihtiyacı da enerji. Maliyetler açısından baktığınızda da Cezayir'de demir çelik üretimi bizim için bir avantaj." dedi.

Tunç, ilk etapta iç piyasa ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini belirterek, "Üretim hacmimizi yarım milyon tondan bir milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz. Cezayir Enerji Bakanlığı ve Bakan Arkab'ın da desteğiyle bu yeni projemizi hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk şirketi Özmert ile Cezayir Enerji Bakanlığı arasında anlaşma - Son Dakika

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