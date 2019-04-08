Son Dakika Haberleri: Türk Şirketi Rönesans Rusya'da Sağlık Merkezleri İnşa Edecek

Türk Şirketi Rönesans Rusya'da Sağlık Merkezleri İnşa Edecek

53 dakika önce

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Türk şirketi Rönesans Holding'in, Rusya'nın farklı bölgelerinde 15 sağlık merkezi inşa edeceğini bildirdi.

Türk Şirketi Rönesans Rusya'da Sağlık Merkezleri İnşa Edecek, System.String[]
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Türk şirketi Rönesans Holding'in, Rusya'nın farklı bölgelerinde 15 sağlık merkezi inşa edeceğini bildirdi.

Dmitriyev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyareti kapsamında RDIF ile Rönesans Holding arasında anlaşma imzalandığını söyledi.

RDIF ile Rönesans arasında başarılı bir iş birliğinin yürütüldüğünü vurgulayan Dmitriyev, "Bu kapsamda imzalanan yeni anlaşmayla Rönesans, Rusya'nın farklı bölgelerinde 15 sağlık merkezi inşa edecek." dedi.

Türkiye'de kısa süre içerisinde son derece modern sağlık merkezlerinin inşa edildiğini vurgulayan Dmitriyev, "Söz konusu merkezler özel sermaye ile inşa edildikten 15 yıl sonra devlete devrediliyor. Rusya'ya yönelik de benzer bir program önerimiz var." diye konuştu.

Dünyanın en büyük 36'ncı inşaat şirketi konumundaki Rönesans Holding, Avrupa'nın da en büyük 9'uncu inşaat şirketi olarak öne çıkıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:36 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Güncel
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