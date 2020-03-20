Türk şirketi Simularge dünyada en iyi 5 simülasyon girişiminden biri oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk şirketi Simularge dünyada en iyi 5 simülasyon girişiminden biri oldu - Son Dakika

Türk şirketi Simularge dünyada en iyi 5 simülasyon girişiminden biri oldu

6 saat önce

SAHA İstanbul üyesi Simularge, üretimi etkileyen dünyada en iyi 5 simülasyon girişiminden biri oldu.

Türk şirketi Simularge dünyada en iyi 5 simülasyon girişiminden biri oldu, System.String[]

SAHA İstanbul üyesi Simularge, üretimi etkileyen dünyada en iyi 5 simülasyon girişiminden biri oldu.

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, savunma sanayiindeki yerli ve milli çözümlerle gösterdiği başarılarına bir yenisi daha eklendi. Startus Insights'ın inovasyon analistleri, dünyada üretim sektörüne yönelik çözümler üzerinde çalışan yeni teknolojileri araştırdı.

Dünya çapında incelenen 478 simülasyon girişimi arasında üretim sektörünü en fazla etkileyecek 5 firmadan biri de yüzde 100 Türk sermayesine sahip olan SAHA İstanbul üyesi Simularge AŞ oldu. Listedeki tek Türk firması olan Simularge listeyi Amerika, Kanada, İngiltere ve Almanya'dan olan 4 farklı firma ile paylaştı.

İmalat sanayinin makine mühendisliği gereksinimleri için yazılım çözümleri sunan bir Türk tekno girişimi olan Simularge, üretim makinelerinin bulutta sanal olarak test edilmesine imkan veren dijital ikizler yaratarak fabrikaların büyük veri toplamaya gerek kalmadan üretim süreçlerini dijitalleştirebilmelerini sağlıyor.

- Kamu-sanayi-üniversite ekosistemi

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, SAHA İstanbul'un kamu-sanayi-üniversite ekosistemini başarıyla hayat geçirdiğini ve savunma sanayinin millileşmesinde etkin bir rol üstlendiğini ifade etti.

Keleş, "Yerli ve milli firmaları, savunma sanayii, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde üretim yapmaya teşvik etmek için faaliyet gösteriyoruz. Bu doğrultuda ana yükleniciler ve üniversitelerle çalışmalar yürütülmesi, devlet desteklerine erişilmesi, ülkede olmayan üretim yeteneklerinin ülkeye kazandırılması ve yurt dışı pazar arayışına kolektif destek verilmesi gibi bir dizi çalışmalar da yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

- 160 milyar avro tasarruf

Simularge Yönetim Kurulu Başkanı Büryan Apaçoğlu Turan da elde ettikleri başarının aslında Türkiye'nin başarısı olduğunu vurguladı.

Turan "Avrupa Birliği raporlarına göre, Avrupa'daki en büyük 100 üretici, fabrikalarında hatalı üretime bağlı kayıpları sıfıra indirmesi durumunda 160 milyar avro tasarruf sağlama potansiyeline sahiptir. Dijitalleşme ile bu sorununu çözmeye başlayan üreticiler pazarda rekabet avantajı sağlayacaktır. Simularge'nin öncelikli hedefi ise Türk üreticilerin küresel pazarda daha rekabetçi bir hale gelmesine yardımcı olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:58 Kaynak: AA

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