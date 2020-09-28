Türk şirketi üç kıtaya madeni yağ ihraç ediyor - Son Dakika

Türk şirketi üç kıtaya madeni yağ ihraç ediyor

Atık yağdan madeni yağ üreten Özerşah Enerji ve Petrol Ürünleri, e-ihracat platformu ile Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarından 15'i aşkın ülkeye ihracat yaptığını duyurdu.

Türk şirketi üç kıtaya madeni yağ ihraç ediyor, System.String[]
Atık yağdan madeni yağ üreten Özerşah Enerji ve Petrol Ürünleri, e-ihracat platformu ile Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarından 15'i aşkın ülkeye ihracat yaptığını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl yaptığı 1 milyon liralık yatırımla atık yağdan madeni yağ üretimi limitlerini artıran Özerşah Enerji, uluslararası hedeflerini gerçekleştirme hedefiyle ihracata yöneldi. Yerli üretici, e-ihracat platformu TurkishExporter ile adım attığı iş birliği sayesinde madeni yağ ihracatını Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarından 15'den fazla ülkeye taşıdığına dikkat çekti.

"DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

20 yıldır iç piyasanın madeni yağ talebini karşıladıklarını kaydeden Özerşah Enerji ve Petrol Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Fetullah Arvas, "2001 yılında kurduğumuz ilk fabrikamızın ardından 2007 yılında Adana'da ikinci fabrikamızla çalışmalarımıza hız verdik. 2015 yılında Kocaeli Dilovası'nda kurduğumuz üçüncü fabrika ile dünya standartlarında üretim gerçekleştirmeye başladık. Otomotiv, sanayi ve endüstriyel yağları, marin yağları, proses yağları, gres yağları, oto bakım ürünleri, organik ve konsantre antifriz gibi ürün sınıflarında üretim ve satış faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

"DÜNYA DEVİ OLMA HEDEFİMİZE HER SENE DAHA FAZLA YAKLAŞIYORUZ"

İhracatta ağırlık vererek kendilerine yeni bir ticari yol seçtiklerini dile getiren Fetullah Arvas, "Hem yurt içi hem de yurtdışı pazarda Monex, Woil ve Hexon markalarımızın kalitesi ve güvenirliliğini daha fazla sayıda tüketiciyle buluşturmak ve markalarımızın bilinirliğini üst seviyelere çıkarmak adına araştırma ve inceleme yaparken TurkishExporter ile tanıştık. Birlikte çıktığımız yol sayesinde bugün Asya, Avrupa ve Afrika'da 15 ülkeye ihracat yapar hale geldik. İhracat hedefimizi daha da büyüterek yolumuza devem edeceğiz. Dünya devi olma hedefimize her sene daha fazla yaklaşıyoruz. Aynı zamanda seçkin markaların fason üretimini de başarı ile sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Türk şirketi üç kıtaya madeni yağ ihraç ediyor
Türk şirketi üç kıtaya madeni yağ ihraç ediyor
Türk şirketi üç kıtaya madeni yağ ihraç ediyor

İhracat, Avrupa, Afrika, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türk şirketi üç kıtaya madeni yağ ihraç ediyor - Son Dakika Ekonomi

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