Türk şirketinden Pakistan'da 5 bin aileye gıda yardımı - Son Dakika
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Türk şirketinden Pakistan'da 5 bin aileye gıda yardımı
6 saat önce
Pakistan'da toplu taşıma ve atık yönetim hizmetleri sunan Albayrak şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerine gidemeyenler, işini kaybedenler ve ihtiyaç sahiplerine 5 bin kolisi gıda yardımında bulundu.
Pakistan'da toplu taşıma ve atık yönetim hizmetleri sunan Albayrak şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerine gidemeyenler, işini kaybedenler ve ihtiyaç sahiplerine 5 bin kolisi gıda yardımında bulundu.
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7.05.2020 00:22:58. #1.13#
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