Türk şirketinden Ruslara gemi
4 dakika önce
Rusya, en modern gemilerden birini Türk tersanelerine yaptırdı.
Rusya, en modern gemilerden birini Türk tersanelerine yaptırdı. Yaklaşık 150 milyon liraya mal olan gemi, 62 metre boyunda ve son teknolojiyle donatılmış durumda.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:40
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