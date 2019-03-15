Son Dakika Haberleri: Türk şirketinden Ruslara gemi

Türk şirketinden Ruslara gemi

4 dakika önce

Rusya, en modern gemilerden birini Türk tersanelerine yaptırdı.

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Rusya, en modern gemilerden birini Türk tersanelerine yaptırdı. Yaklaşık 150 milyon liraya mal olan gemi, 62 metre boyunda ve son teknolojiyle donatılmış durumda.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:40 

Ekonomi
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