Türk şirketinden Ruslara gemi

Rusya, en modern gemilerden birini Türk tersanelerine yaptırdı.

Rusya, en modern gemilerden birini Türk tersanelerine yaptırdı. Yaklaşık 150 milyon liraya mal olan gemi, 62 metre boyunda ve son teknolojiyle donatılmış durumda.

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