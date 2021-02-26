Türk şirketler 3 boyutlu teknolojiler için güçlerini birleştirdi - Son Dakika

Türk şirketler 3 boyutlu teknolojiler için güçlerini birleştirdi

26.02.2021 19:33
Türk şirketler 3 boyutlu teknolojiler için güçlerini birleştirdi, System.String[]

Yeni teknolojilere yönelik faaliyetler gösteren Cerebrum Tech ve GFDS-Global Future Designs&Solutions Inc. ortaklığa gitti.

Yeni teknolojilere yönelik faaliyetler gösteren Cerebrum Tech ve GFDS-Global Future Designs&Solutions Inc. ortaklığa gitti.

Ortaklık adına yapılan açıklamaya göre, yakın zamanda faaliyete başlayan, Ankara, İstanbul, San Francisco, Londra ve Seul ofisleri bulunan Cerebrum Tech, fütürist tasarım uygulamalarıyla öne çıkan GFDS ile ortaklık kurdu.

Cerebrum Tech Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Erkul, iki şirketin ortaklığını heyecanlı ve ilham veren bir birleşme olarak değerlendirerek "Cerebrum Tech'i kurarken 'Bildiklerimizin değil, bilmediklerimizin peşindeyiz.' demiştik. Bilmediklerimizin peşinde olduğumuz bu yolculukta GFDS ekibinin de sektör tecrübesiyle katma değeri yüksek teknoloji ihracatında ülkemizi yükseklere konumlandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

GFDS Yönetim Kurulu Başkanı Mert Oğuzata da "Amacımız teknoloji için teknoloji geliştirmek değil, insanlığa faydalı olacak teknolojileri geliştirmek. Eğer dünya gelecekte insanlık ile teknoloji arasındaki dengeyi düzgün şekilde kurabilirse aydınlık bir gelecek bizleri bekliyor. Bu birliktelikle dünya pazarına açılmış katma değeri yüksek teknoloji girişimlerinde de öncü olacağız. Cerebrum Tech'i iş ortaklığından ziyade aynı hedefe birlikte ilerleyen bir yol arkadaşı olarak görüyoruz. Şüphesiz bu birliktelik Türkiye'nin dijital dönüşümüne de yön verir nitelikte olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik (AR/VR) gibi 3 boyutlu teknoloji pazarının büyüklüğünün 2024 yılında 72 milyar dolar seviyelerine ulaşması bekleniyor. Önceki yıllarda üretim ve perakende sektöründeki teknoloji yatırımları daha ön plandayken, önümüzdeki yıllarda eğlence ve savunma sektörlerinin 3 boyutlu teknoloji pazarında lokomotif rolü üstleneceği düşünülüyor. Bu iki büyük sektör dışında 3 boyutlu teknolojilerin kullanımı, üretim, iş sağlığı ve güvenliği, biyoteknoloji ve inşaat alanlarında da önemli bir paya sahip bulunuyor.

3 boyutlu teknolojilerin geliştirilmesinde Çin, ABD ve Japonya'nın önemli yatırımları bulunuyor. Türkiye'nin gün geçtikçe değer kazanan üretici rolüyle bu alanda potansiyelini artırması bekleniyor. Bu ortaklık sayesinde de Türkiye'nin bu potansiyele sahip uluslararası bir oyun kurucu olması hedefleniyor. Cerebrum Tech ve GFDS, pazarın önemli bir oyuncusu olmayı hedefledikleri AR/VR sektöründe büyük ölçekli Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları üzerine de çalışıyor.

İstanbul, Cerebrum, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk şirketler 3 boyutlu teknolojiler için güçlerini birleştirdi - Son Dakika Ekonomi


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