"Türk şirketler ABD pazarını bilmiyor"
7 dakika önce
Türkiye'de çok sayıda küçük şirket bulunduğunu ve rekabet için büyümeleri gerektiğini vurgulayan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "Türk şirketleri ABD pazarını bilmiyor, yardımcı olmalıyız." dedi.
Türkiye'de çok sayıda küçük şirket bulunduğunu ve rekabet için büyümeleri gerektiğini vurgulayan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "Türk şirketleri ABD pazarını bilmiyor, yardımcı olmalıyız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:35
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