Son Dakika Haberleri: "Türk şirketler ABD pazarını bilmiyor"
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"Türk şirketler ABD pazarını bilmiyor"

7 dakika önce

Türkiye'de çok sayıda küçük şirket bulunduğunu ve rekabet için büyümeleri gerektiğini vurgulayan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "Türk şirketleri ABD pazarını bilmiyor, yardımcı olmalıyız." dedi.

Türkiye'de çok sayıda küçük şirket bulunduğunu ve rekabet için büyümeleri gerektiğini vurgulayan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "Türk şirketleri ABD pazarını bilmiyor, yardımcı olmalıyız." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Wilbur Ross, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:35 
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