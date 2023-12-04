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4 Türk firması, dünyanın en çok silah ve askeri teçhizat satan 100 şirketi arasında - Son Dakika

4 Türk firması, dünyanın en çok silah ve askeri teçhizat satan 100 şirketi arasında

Dünya genelinde en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 şirket arasında Türkiye'den 4 firma girdi. Listede ASELSAN 60, Baykar 76, Türk Havacılık Uzay Sanayii 82 ve Roketsan 100. sırada yer aldı. Türk şirketlerinin toplam gelirleri geçen yıl 2021'e göre yüzde 22 artarak 5,5 milyar dolara ulaşırken, Baykar'ın gelirlerini yüzde 94 artırması dikkat çekti.

4 Türk firması, dünyanın en çok silah ve askeri teçhizat satan 100 şirketi arasında
04.12.2023 - 13:21,  Güncelleme: 14:43
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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine 4 Türk firması girdi.

SIPRI, 2022 yılında en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketini açıkladı. Buna göre, savunma sektöründeki en büyük 100 şirketin 2022'de silah ve askeri hizmet satışları bir önceki yıla göre yüzde 3,5'lik düşüşle 597 milyar dolara geriledi. Böylece satışlar 7 yıldır kaydedilen artışın ardından düşüş gösterdi.

4 Türk firması, en çok silah ve askeri teçhizat satan ilk 100 şirket arasında

LİSTENİN TEPESİNDE ABD ŞİRKETLERİ VAR

2018'den bu yana listenin başındaki 5 firmanın tamamının ABD merkezli olması dikkati çekti. Bu firmalar Lockheed Martin, Raytheon Techologies, Northrop Grumman, Boeing ve General Dynamics olarak sıralandı.

Küresel savunma sektöründeki en büyük 100 şirket içindeki ABD'li toplam 42 şirket, 2022'de 302 milyar dolarlık silah satışı yaparak, reel olarak bir önceki yıla göre yüzde 7,9 düşüşle tüm satışların yüzde 51'ini karşıladı.

4 Türk firması, en çok silah ve askeri teçhizat satan ilk 100 şirket arasında

ÇİNLİ ŞİRKETLER ATAK YAPTI

Listedeki 8 Çinli silah şirketinin toplam satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 2,7 artışla 108 milyar dolara yükselmesi dikkati çekti. Çinli üreticilerinden 3'ü (NORINCO, AVIC, CASC) listede ilk 10'da yer aldı. İlk 100 şirket içinde merkezi Avrupa'da bulunan 26 şirket bulunurken, bunların toplam silah satışları yüzde 0,9 artarak 121 milyar dolara ulaştı.

Rusya- Ukrayna savaşından sonra ordusuna yeni silah almaya başlayan Almanya'da, Rheinmetall, ThyssenKrupp, Hensoldt ve Diehl'in silah satışları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artarak 9,1 milyar dolara çıktı.

Veri eksikliği nedeniyle 2022'de en büyük 100 listesine yalnızca iki Rus şirketi dahil edildi. Bunların toplam silah gelirleri yüzde 12 düşüşle 20,8 milyar dolara geriledi.

4 Türk firması, en çok silah ve askeri teçhizat satan ilk 100 şirket arasında

İLK 100'DE 4 TÜRK FİRMASI YER ALDI

SIPRI'nın geçen yıl en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine 4 Türk firması girdi. Listede ASELSAN 60, Baykar 76, Türk Havacılık Uzay Sanayii 82 ve Roketsan 100. sırada yer aldı. Türk şirketlerinin toplam gelirleri geçen yıl 2021'e göre yüzde 22 artarak 5,5 milyar dolara ulaştı.

4 Türk firması, en çok silah ve askeri teçhizat satan ilk 100 şirket arasında

BAYKAR'IN GELİRİNDE DEV ARTIŞ

Raporda insansız hava aracı (İHA) üretimiyle tanınan Baykar'a dikkat çekilerek, Türk şirketin gelirlerinde yüzde 94'e ulaşan bir artışla listede 76. sırada yer aldığı vurgulandı. SIPRI, kurulduğu 1966'dan bugüne çatışma, silahlanma, silah kontrolü ve silahsızlanma gibi alanlarda araştırma, rapor ve analizler hazırlıyor.

4 Türk firması, en çok silah ve askeri teçhizat satan ilk 100 şirket arasında
Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 Türk firması, dünyanın en çok silah ve askeri teçhizat satan 100 şirketi arasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 Türk firması, dünyanın en çok silah ve askeri teçhizat satan 100 şirketi arasında - Son Dakika
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