Türk şirketlerin 2,3 milyar dolarlık projesi tehlikede
1 saat önce
3 Türk şirketinin ortaklığıyla kurulan TAİS'in Hindistan'da kazandığı 2,3 milyar dolarlık ihale tehlikeye girdi.
3 Türk şirketinin ortaklığıyla kurulan TAİS'in Hindistan'da kazandığı 2,3 milyar dolarlık ihale tehlikeye girdi. İhalenin tehlikeye girme nedeni olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bilreşmiş Milletler toplantısında Cammu-Keşmir ile ilgili sözleri gösterildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:51
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