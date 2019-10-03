Son Dakika Haberleri: Türk şirketlerin 2,3 milyar dolarlık projesi tehlikede
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Türk şirketlerin 2,3 milyar dolarlık projesi tehlikede

1 saat önce

3 Türk şirketinin ortaklığıyla kurulan TAİS'in Hindistan'da kazandığı 2,3 milyar dolarlık ihale tehlikeye girdi.

Türk şirketlerin 2,3 milyar dolarlık projesi tehlikede, System.String[]

3 Türk şirketinin ortaklığıyla kurulan TAİS'in Hindistan'da kazandığı 2,3 milyar dolarlık ihale tehlikeye girdi. İhalenin tehlikeye girme nedeni olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bilreşmiş Milletler toplantısında Cammu-Keşmir ile ilgili sözleri gösterildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:51 
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