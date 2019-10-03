Türk şirketlerin 2,3 milyar dolarlık projesi tehlikede

3 Türk şirketinin ortaklığıyla kurulan TAİS'in Hindistan'da kazandığı 2,3 milyar dolarlık ihale tehlikeye girdi. İhalenin tehlikeye girme nedeni olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bilreşmiş Milletler toplantısında Cammu-Keşmir ile ilgili sözleri gösterildi.