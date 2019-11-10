Son Dakika Haberleri: Türk şirketlerinden Ata'ya mesaj
Son Dakika Güncel Türk şirketlerinden Ata'ya mesaj

Türk şirketlerinden Ata'ya mesaj

6 saat önce

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) 10 Kasım ile ilgili bir mesaj yayınlandı.

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Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) 10 Kasım ile ilgili bir mesaj yayınlandı.


SANKON'dan yayınlanan 10 Kasım mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün üzerinden 81 yıl geçmesine rağmen halen büyük bir özlem ve minnetle anıldığı ifade edildi. Yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:


"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Türk milletinin Ata'sının aramızdan ayrılışının 81.yıl dönümünde şükranla anıyoruz. Askeri yetenekleri, devlet adamlığı ve tartışılmaz liderliği ile dünya tarihinde dönemin en önemli liderlerinden birisi olmuştur. Atatürk tarihe insanlığa ve malum milletlere örnek olmuş bir liderdir. Türkiye ve dünya tarihinde derin izler bırakan bir liderin devlet adamının aramızdan genç yaşta ayrılışı da milletimiz ve halkımız için büyük kayıp olmuştur. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde rahmetle, minnet ve saygıyla anıyoruz." - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:13 Kaynak: İHA
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