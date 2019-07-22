Son Dakika Haberleri: Türk şirketlerine Avrupa’da ofis açtı
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Türk şirketlerine Avrupa’da ofis açtı

46 dakika önce

Körfez Bölgesi ve Türk Cumhuriyetler'ndeki yatırımlarıyla tanınan Azure Grup, rotayı 5 trilyon dolarlık Avrupa pazarına çevirdi.

Türk şirketlerine Avrupa’da ofis açtı, System.String[]
Körfez Bölgesi ve Türk Cumhuriyetler'ndeki yatırımlarıyla tanınan Azure Grup, rotayı 5 trilyon dolarlık Avrupa pazarına çevirdi.
Körfez, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:37 
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