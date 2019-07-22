Türk şirketlerine Avrupa’da ofis açtı
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Körfez Bölgesi ve Türk Cumhuriyetler'ndeki yatırımlarıyla tanınan Azure Grup, rotayı 5 trilyon dolarlık Avrupa pazarına çevirdi.
Körfez
Bölgesi ve Türk Cumhuriyetler'ndeki yatırımlarıyla tanınan Azure Grup, rotayı 5 trilyon dolarlık Avrupa
pazarına çevirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:37
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