Türk şirketlerine Keşmir tepkisi
9 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'taki BM Genel Kurulu'nda Cammu-Keşmir meselesine sert tepki göstermesi, gözleri Hindistan'da iş yapan Türk şirketlerine çevirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'taki BM Genel Kurulu'nda Cammu-Keşmir meselesine sert tepki göstermesi, gözleri Hindistan'da iş yapan Türk şirketlerine çevirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:36
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