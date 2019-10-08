Son Dakika Haberleri: Türk şirketlerine Keşmir tepkisi
Son Dakika Ekonomi Türk şirketlerine Keşmir tepkisi

Türk şirketlerine Keşmir tepkisi

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'taki BM Genel Kurulu'nda Cammu-Keşmir meselesine sert tepki göstermesi, gözleri Hindistan'da iş yapan Türk şirketlerine çevirdi.

Türk şirketlerine Keşmir tepkisi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'taki BM Genel Kurulu'nda Cammu-Keşmir meselesine sert tepki göstermesi, gözleri Hindistan'da iş yapan Türk şirketlerine çevirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, New York, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:36 
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