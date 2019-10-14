Son Dakika Haberleri: Türk şirketlerinin yeni gözdesi Suudi Arabistan!
Son Dakika Ekonomi Türk şirketlerinin yeni gözdesi Suudi Arabistan!

Türk şirketlerinin yeni gözdesi Suudi Arabistan!

44 dakika önce

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki artan siyasi gerilimin aksine iki ülkenin iş dünyası önemli anlaşmalara imza atıyor.

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Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki artan siyasi gerilimin aksine iki ülkenin iş dünyası önemli anlaşmalara imza atıyor.

Suudi Arabistan, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:32 
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