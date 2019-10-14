Türk şirketlerinin yeni gözdesi Suudi Arabistan!
44 dakika önce
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki artan siyasi gerilimin aksine iki ülkenin iş dünyası önemli anlaşmalara imza atıyor.
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki artan siyasi gerilimin aksine iki ülkenin iş dünyası önemli anlaşmalara imza atıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:32
Esad güçlerinin Munbiç'e iki saat uzaklıktaki Tabka şehrine ulaştığı iddia edildi Lüksemburg Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin operasyonunu durduracak durumda değiliz Erhan Çelik ile evlenen Özlem Gültekin kimdir? Amerika'dan sonra Fransa da Suriye'den çekilecek