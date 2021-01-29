Türk sivil toplum kuruluşları ve avukatlar heyeti, Somalili yetkililerle bir araya geldi - Son Dakika

Türk sivil toplum kuruluşları ve avukatlar heyeti, Somalili yetkililerle bir araya geldi

29.01.2021 23:37
Türk sivil toplum kuruluşları ve avukatlar heyeti, Somalili yetkililerle bir araya geldi, System.String[]

Somali'yi ziyaret eden sivil toplum kuruluşları ve avukatlardan oluşan Türk heyeti, Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ile Planlama, Yatırım ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Jamal Muhammed Hasan'ı ziyaret etti.

Somali'yi ziyaret eden sivil toplum kuruluşları ve avukatlardan oluşan Türk heyeti, Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ile Planlama, Yatırım ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Jamal Muhammed Hasan'ı ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili AA muhabirine açıklama yapan heyet başkanı avukat Zeki Arıtürk, Somalili yetkililerle farklı alanlarda görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Arıtürk, "Kardeş ülke Somali'nin gelişmesi için adalet ve yatırım başta olmak üzere her konuda tecrübemizi aktarmak istiyoruz." dedi.

Bakan Nur ile Somali'deki hukuk sisteminin yeniden yapılandırılması konusunda görüştüklerini aktaran Arıtürk, "Somali'de hukuk alanındaki sıkıntılar konusunda, karşılıklı ilişki içerisinde ne yapabileceğimizi konuştuk. Ayrıca burada Türk yatırımcıların bazı problemleri oluyor ve bunları nasıl çözebileceğimizi görüştük." ifadelerini kullandı.

Arıtürk, Bakan Hasan ile de görüştükleri belirterek, "Somali'de çok az Türk iş adamı var. Tarihi kökleriyle aynı dini inanışa sahip iki kardeş ülkenin ticaretini genişletmesi, Somali'nin daha ileri gitmesi için Türkiye'nin tecrübesinden yararlanması ve Türkiye'nin geldiği noktanın Somali'ye aktarılmasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk." diye konuştu.

Türkiye, Yatırım, Somali, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk sivil toplum kuruluşları ve avukatlar heyeti, Somalili yetkililerle bir araya geldi - Son Dakika


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