Süleyman Demirel'in efsane fotoğrafı! Rahatsız olması beklenirken ödüllendirmişti

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yıllar önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i havaalanında uğurlarken çekilen fotoğraf, ilginç hikayesiyle dikkat çekiyor.

MEŞHUR FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

Yıllar önce Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in havalimanında düzenlenen tören sırasında güneş gözlüğünün tek camı düşer. Demirel'in o anı, gözlüğünü çıkarmadan evvel alandaki fotoğrafçılardan Fahir Arıkan tarafından ölümsüzleştirilir. Bu karenin basında yer almasından sonra Demirel için "Korsan Baba" yakıştırması yapılır.

ÖDÜLÜ BİZZAT VERDİ

Bu dönemde bazı kesimler, Demirel'in bu yaklaşıma kızacağını ve yapılan yakıştırmaya tepki göstereceğini düşünür. Ancak nüktedan tarzıyla tanınan Demirel, bu fotoğrafa ve "Korsan Baba" ifadesine hiç de tahmin edildiği gibi kızmaz. Aksine fotoğrafını çeken Arıkan'a bizzat kendisi ödül takdim eder.

"TEK GÖZÜNÜN PARLADIĞINI GÖRDÜM"

Fotoğrafı çeken Arıkan ise o günün hikayesini şöyle anlatmıştı: "Gazeteden Aliyev'in ülkesine dönüşünü takip etmem söylendi. Ben de müdürüme 'Oradan fotoğraf çıkmaz' demiştim. Ama yine de gitmem istendi ve havaalanına gittim. Sadece Aliyev'i görmeyi bekliyorken makam arabasından Demirel de indi. Bu benim için çok özeldi çünkü tek başınaydım. İki lider yürürken bir ara Sayın Demirel'in tek gözünün parladığını gördüm. Kameramı indirdiğimde gözlüğünün tek camının olmadığını gördüm. Tekrar çekmeye başladım. Koruma müdürü fark edip Demirel'den gözlüğü aldı. Olay sonrasında fotoğrafı yayınlamamamı istediler ama ben dinlemedim. Gazeteye gittiğimde müdürüm 'Bak gitmek istemiyordun ama yılın karesini yakaladın' dedi. Öyle de oldu. Ertesi gün manşetten 'Korsan Baba' diyerek verdik"