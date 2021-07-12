Türk siyasetine yeni giren Güzel Parti hedefini belirledi: En az yüzde 13 oy almak istiyorlar - Son Dakika

Türk siyasetine farklı bir renk olarak giren ve romanlar tarafından kurulan Güzel Parti, maddi imkansızlıklar içinde teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor. Partinin Kocaeli Kandıra İlçe Başkanlığı da bir çadırda kuruldu. Partisinin Kandıra ilçe başkanlığında açıklamalarda bulunan Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut, romanların oyuna talip olduklarını ve 6 milyon oy almaları durumunda yüzde 13 ile rahatlıkla barajı aşacaklarını söyledi.

Akbulut, tüm romanların oy vermesiyle birlikte çok daha yüksek rakamlara ulaşarak Meclis'te en 80 milletvekili olacaklarını da sözlerine ekledi.

PARTİYİ GEÇEN YIL KURDULAR

Türkiye'de dernek çatıları altında seslerini duyurmaya çalışan Romanlar geçen yıl bir araya gelerek 'Güzel Parti' adıyla siyasi parti kurdu. Genel başkanlık görevini Hüseyin Akbulut'un yaptığı ve örgütlenme çalışmalarının sürdürüldüğü Güzel Parti'de Kandıra ilçe binası çadırda kuruldu.

"ÇADIRI İLÇE BİNASI YAPABİLİRSİNİZ DEDİK"

Romanların yoğun olarak yaşadığı Akdurak Mahallesi'nde ilçe başkanlığı çadırda hizmet veriyor. Pandemi nedeniyle örgütlenme konusunda geciktiklerini söyleyen Hüseyin Akbulut, "Bizim maddi sorunlarımız çok var. Dolayısıyla örgütlenmede sıkıntı yaşıyorduk. Kandıra ilçesine atadığımızda arkadaşlarımız çarşıdan bir yeri kiralamaya gittiklerinde çok pahalı olduğunu söylediler. Kendileri de çadırda yaşadıkları için bir çadırı ilçe binası haline getirebilir miyiz diye bize sordular. Biz de olur dedik. Amacımız partimizin örgütlenmesi ve buradaki insanların sorunlarını bize bildirmesi. Bu nedenle 'Çadırı da ilçe binası haline getirebilirsiniz' dedik" dedi.

"YÜZDE 12 VE 13 BANDINDA OY ALABİLİRİZ"

Balıkesir'de de çadır kurmak isteyenler olduğunu ifade eden Akbulut, şöyle konuştu:

"Kandıra'da yapılan bu olay duyulunca dün de Balıkesir'den aradılar, 'Bizim de gücümüz yok biz de çadırı ilçe binası yapabilir miyiz?' diye sordular, biz de bu akşam bir toplantı yapacağız MKYK üyelerimizle, bu konu hakkında fikir alışverişi yapacağız. Fakat bu fikre ben sıcak bakıyorum. Çünkü bizim paramız yok, paramız olmadığı için de bu yolu seçtik. Biz barajı aşacak bir kitleye sahibiz. 10 milyondan fazla bir nüfusumuz var, bunu oya böldüğümüz zaman 7 milyon seçmenimiz oluyor. Bu seçmende 1 milyonu kaçırsak geriye 6 milyon seçmen kalıyor. 6 milyon gibi oy sayısıyla da yüzde 12-13 oy bandını yakalayabiliriz. En az 75-80 milletvekiliyle Güzel Parti mecliste Romanları temsil edecektir"