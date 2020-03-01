Türk şoförler, Lütfabad Sınır Kapısı'nda mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk şoförler, Lütfabad Sınır Kapısı'nda mahsur kaldı - Son Dakika

Türk şoförler, Lütfabad Sınır Kapısı'nda mahsur kaldı

6 saat önce

cep telefonları ile çektikleri görüntüleri gönderen şoförler, maske bulamadıklarını da aktardı.

Türk şoförler, Lütfabad Sınır Kapısı'nda mahsur kaldı, System.String[]
cep telefonları ile çektikleri görüntüleri gönderen şoförler, maske bulamadıklarını da aktardı.

Türkmenistan- İran sınır kapısında 2 haftadır bekletildiklerini söyleyen Türk şoförlerden Fırat Tunç, "Sınıra 1 kilometre mesafede duruyoruz. Bine yakın araçla burada bekliyoruz. Önceden yiyecek içecek almak için araçlarımızın bulunduğu yerden çarşıya gidebiliyorduk. Ancak onu da astıkları pankartla yasakladılar. Hapse atarlar, diye bir yere kıpırdayamıyoruz. Virüsten dolayı Türkmenistan sınırı kapatmış. Ne Türkiye'ye ne de Türkmenistan'a giremiyoruz. Türkmen yetkililer ya bizi içeri alsın ya da İran Türkiye'ye geçmemize müsaade etsin. Araçlarımız genelde gıda yüklü ve mazotlarımız bitmek üzere. Arabalarımızdaki yiyeceklerimiz de bitmek üzere" dedi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yetkilileri ise İran'ın Tahran Başkonsolosluğu ve Meşhed Konsolosluğu ile irtibata geçtiklerini belirtti. İranlı yetkililerin, sürücüleri en kısa sürede bırakacaklarının sözünü verdiklerini aktaran bir UND yetkilisi, "Türkmenistan hastalık nedeniyle kesinlikle kapılarını açmayacak. Biz de Türk şoförlerin bir an önce Türkiye'ye getirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Umarız bir an önce bu arkadaşlarımızı ülkelerine geri göndeririz. Gürbulak Sınır Kapısı'na dünden bu yana 100 tane araç Gürbulak sınırından karantina alanına alındı. Bunlar İran'da yük boşaltıp geri dönen araçlar. Tahminen bu araçlar bittikten sonra oradaki arkadaşlarımız da alınmaya başlanacak. Konunun takipçisiyiz. Dernek olarak İran'dan Türkiye'ye giriş yapan Türk araçlarına dezenfeksiyon eldiven ve maske dağıtımına da başladık" diye konuştu.

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- Ağrı
Türkmenistan, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:35 Kaynak: DHA
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